Sorrentino e tante star in gara a Cannes

Al Festival anche due leggende: George Lucas e Francis Ford Coppola Francesco Chignola







Il programma del 77° Festival di Cannes, che si terrà nella città francese dal 14 al 25 maggio, è stato reso noto. Il nostro Paese sarà rappresentato in concorso da Paolo Sorrentino con il film “Parthenope”, ritratto di una donna sullo sfondo di una Napoli da sogno. È la settima volta per il regista nella competizione principale, la prima dal 2015.

Un altro dei titoli più attesi in concorso è “Megalopolis”, kolossal da 120 milioni di dollari con Adam Driver diretto dal grande Francis Ford Coppola, suo primo film dopo 13 anni. Un’altra leggenda del cinema americano sarà a Cannes per ricevere la Palma d’Oro alla carriera, cioè George Lucas, il papà di “Guerre stellari”.

Attese sulla Croisette molte star fuori concorso, tra cui Kevin Costner (per il suo western “Horizon”) e Anya Taylor-Joy (star di “Furiosa”, nuovo capitolo della saga di Mad Max), ma anche in gara, come Emma Stone (per “Kinds of kindness”), Selena Gomez (“Emilia Perez”) e Chiara Mastroianni che in “Marcello mio” si... trasformerà nel suo indimenticabile padre.