“Space Jam: New Legends” ecco il trailer con LeBron James

LeBron James sta per diventare una stella ancora più grande. E non solo sul parquet dei campi da basket, dove è una indiscussa leggenda, ma anche al cinema. Sta infatti per arrivare al cinema (e in streaming) "Space Jam: New Legends", il film che lo vede protagonista assieme ai personaggi dei Looney Tunes. La pellicola è il sequel del celebre titolo del 1996 dove protagonista era invece Michael Jordan. Arriverà in Italia a settembre e ora possiamo vedere il trailer ufficiale.

Il trailer

Si tratta quindi di un vero passaggio di testimone tra i due campioni dell'NBA. La stella dei Los Angeles Lakers andrà a canestro con Bugs Bunny, Lola Bunny e gli altri personaggi, in quel mix di cartone animato e realtà che abbiamo già conosciuto nel primo fortunato episodio.

La produzione è stata affidata a Ryan Coogler, già produttore di “Black Panther”, e Maverick Carter. Il regista è Malcolm D. Lee.

Assieme a LeBron e a Don Cheadle, vedremo altre grandi star del basket come Anthony Davis (suo compagno ai Los Angeles Lakers), Damian Lillard dei Portland Trailblazers, Klay Thompson dei Golden State Warriors, Nneka Ogwumike (stella dei Los Angeles Sparks, la squadra femminile) e Diana Taurasi, una delle giocatrici più forti di sempre della WNBA.

Per LeBron non si tratta dell'esordio sul grande schermo: ha già avuto una parte in "Un disastro di ragazza" di Amy Schumer.

La trama

Quest’avventura è un frenetico mix di due mondi, che svela fino a che punto possano arrivare alcuni genitori per creare un legame con i propri figli. Quando LeBron e il suo giovane figlio Dom vengono intrappolati in uno spazio digitale da una malvagia Intelligenza Artificiale, LeBron farà di tutto per tornare a casa sani e salvi guidando Bugs, Lola Bunny e l’intera banda dei notoriamente indisciplinati Looney Tunes verso la vittoria, sul campo di gioco, contro i campioni digitalizzati dell’Intelligenza Artificiale: una super potente squadra di basket piena di professionisti all stars mai vista prima. Tunes contro Goons nella sfida con la posta in gioco più alta della sua vita, che ridefinirà il legame tra LeBron e suo figlio, mettendo in luce il potere di essere se stessi. Pronti all’azione, i Tunes sovvertono le convenzioni, sovraccaricando i loro talenti unici e sorprendendo anche “King” James con il loro modo di giocare.