“Strange World – Un mondo misterioso”: il teaser trailer del nuovo film Disney

Entro l'anno arriva al cinema il film d’animazione dai creatori di "Frozen" ed "Encanto" Cecilia Uzzo







Si intitola "Strange World – Un mondo misterioso" il 61° film d’animazione Disney, in arrivo entro l’anno nei cinema di tutto il mondo. La data di uscita italiana è fissata al prossimo 24 novembre, annunciata insieme alla pubblicazione del primo poster e del primo teaser trailer della pellicola.

Il progetto, in realtà, era stato annunciato circa un paio d’anni fa, con il titolo "Searcher Clade", poi mutato lo scorso dicembre in "Strange World – Un mondo misterioso". I creatori, come recita il trailer, sono gli stessi di film campioni di incassi come "Frozen" ed "Encanto", ma nella squadra creativa ci sono altri nomi di successo, a partire dal regista Don Hall, che aveva già diretto altre pellicole d’animazione come "Winnie the Pooh - Nuove avventure nel Bosco dei 100 Acri", "Oceania" e, soprattutto, "Big Hero 6", che nel 2015 ha vinto il premio Oscar come Miglior film di animazione. Ad affiancare Hall ci sono il produttore Roy Conli (lo stesso, appunto, di "Big Hero 6") e Qui Nguyen in veste di co-regista e sceneggiatore (già autore di "Raya e l’ultimo Drago", altra pellicola d’animazione diretta da Hall nel 2021).

Il teaser trailer

La trama

Il film racconta la storia dei Clade, una famiglia di pionieri spaziali, che rischiano di far fallire una missione a causa delle loro differenze, finché non si ritroveranno in un pianeta inesplorato abitato da creature fantastiche.