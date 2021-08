Su Sky Documentaries “Steve McQueen – Il film perduto”

Un docu-film che ricostruisce il progetto sulla Formula 1 dell’icona di Hollywood che non ha mai visto la luce Steve Mcqueen Credit: © Getty Lorenzo Di Palma







Steve McQueen - Il film perduto, che ricostruisce il progetto di “Day of the Champion”, il film sulla F1 che nel 1965 Steve McQueen tentò di girare e abbandonò a metà durante le riprese, è la proposta di Sky Documentaries per la prima serata di sabato agosto.

Anche se è morto 40 anni fa, Steve McQueen rimane ancora oggi un'icona di Hollywood. La serie di successi al botteghino di McQueen è stata breve ma impressionante - The Great Escape, Bullitt, Papillon - ma aveva un progetto in casa che lo ispirava molto. Il film si intitola “Day Of The Champion”, ed è stato girato in Europa tra il 1965 e il 1966. Nessun materiale proveniente dalle sue riprese si pensava fosse sopravvissuto. Fino a pochi mesi fa, quando furono scoperte delle bobine di pellicola a colori 35mm. Questi filmati sono solo una parte di questa storia. Il racconto accende una battaglia tra due grandi studios hollywoodiani, entrambi pronti a fare lo stesso film allo stesso tempo. Il soggetto? Il pericolo e il fascino delle corse automobilistiche di Formula 1. Ma ci sarebbe un solo vincitore.

Accanto al film a colori salvato ci sono centinaia di fotografie on-set, molte delle quali catturano immagini candide e inedite di McQueen stesso. Il documentario è narrato nella versione originale, dal leggendario presentatore di talk show americano e comico David Letterman. Altre voci che aiutano a portare questa favola della vecchia Hollywood a nuova vita: sono il tre volte campione del mondo di F1 Sir Jackie Stewart e i membri della troupe che sono stati chiamati a svelare i segreti delle campagne di Hollywood tra i due film concorrenti.

