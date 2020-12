“Sulla giostra”: iniziate le riprese del nuovo film con Claudia Gerini

03 Dicembre 2020 | 15:45 di Giulia Ausani

Claudia Gerini è al lavoro su un nuovo film. Si tratta di "Sulla giostra", diretto da Giorgia Cecere, le cui riprese sono ufficialmente iniziate ad Alessano, in provincia di Lecce. Nel cast anche Lucia Sardo, Alessio Vassallo e Paolo Sassanelli.

Il film racconta di due donne che si ritrovano dopo anni e trasformano il loro incontro accidentale nel punto di partenza per una nuova vita, il tutto in chiave ironica e leggera.



Gerini interpreta Irene, donna di successo che dopo gli studi si è trasferita dal Salento a Roma per aprire la sua casa di produzione. Sposata e con un figlio adolescente, in un momento di difficoltà economica deve tornare al suo paesino. Lì troverà Ada (Lucia Sardo), anziana governante della villa di famiglia di Irene, decisa a non lasciare quella che ormai sente come casa sua.

«Il film racconta il viaggio di formazione di Irene e di riscoperta di se stessa», ha spiegato la regista Giorgia Cecere. «Giorno dopo giorno, grazie allo scontro e al confronto con Ada, questa donna così determinata e concentrata sui suoi obiettivi sceglierà di salire anche lei sulla "giostra" dell’anziana governante, quella dell’accettazione dei giochi del destino e di saperne sorridere. Si ritroverà così più forte e allo stesso tempo anche più tenera e, soprattutto, più libera».