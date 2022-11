“Super Mario Bros”: il trailer ufficiale

La Principessa Peach, Luigi, Toad, ma anche Bowser, Donkey Kong e un po' di Mario Kart: il nuovo film sul mitico idraulico arriva al cinema il prossimo aprile Cecilia Uzzo







È il trailer ufficiale di "Super Mario Bros" a rivelare tutti i personaggi presenti nel nuovo film d’animazione dedicato al celeberrimo videogame della Nintendo che sarà nelle sale italiane il prossimo 6 aprile 2023, distribuito da Universal Pictures. Co-finanziata da Universal Pictures e Nintendo, la pellicola è diretta da Aaron Horvath e Michael Jelenic (produttori di "Teen Titans Go! - Il Film") sulla sceneggiatura scritta da Matthew Fogel, già autore di altri film come "The Lego Movie 2: Una Nuova Avventura" e "Minions 2 - Come Gru Diventa Cattivissimo".

I personaggi nel film

Qualche anticipazione era arrivata con il primo breve teaser, ma il full trailer è davvero una grande occasione per i fan dell’idraulico per ingolosirsi ulteriormente. Nella nuova clip, oltre a Mario e al fratello Luigi, si vedono anche la principessa Peach, l’“adorabile” Toad, Donkey Kong, Bowser (che strappa i baffi al povero Luigi) e molti altri personaggi dell’universo del videogame. Nintendo ha ridisegnato il modello di Donkey Kong per la prima volta da quando lo scimmione è passato al 3D in Donkey Kong Country del 1994: «Alcuni di voi l'avranno notato, ma per questo film abbiamo colto l'opportunità di dare una personalità comica e un design che ricordasse il personaggio originale», ha confermato il creatore Shigeru Miyamoto. Spazio anche a Mario Kart, oltre alle espressioni vocali e gli effetti sonori tipici dell’idraulico. Del resto, come dice anche la principessa Peach: «C'è un enorme universo là fuori...Ci sono varie galassie… E contano tutte su di noi», per poi aggiungere, cercando di confortare l'idraulico, «Nessuna pressione».

Il trailer

Il cast vocale

Nella versione originale del film, a dare la voce ai personaggi sono: Chris Pratt (Mario), Anya Taylor-Joy (Principessa Peach), Charlie Day (Luigi), Jack Black (Bowser), Keegan-Michael Key (Toad), Seth Rogen e Fred Armisen (rispettivamente a Donkey e Cranky Kong), Kevin Michael Richardson (Kamek), Sebastian Maniscalco (Spike).

Dai videogiochi al cinema

Il film "Super Mario Bros" è il terzo adattamento dell’omonimo videogioco Nintendo, dopo l'anime "Super Mario Bros.: The great mission to rescue Princess Peach!" (1986) e il film live-action di Hollywood "Super Mario Bros." (1993). Si tratta dunque del primo progetto realizzato con animazione 3D e la supervisione dei creatori Miyamoto e Koji Kondo e promette una linea più fedele possibile alla visione classica dei videogiochi.