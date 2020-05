Taika Waititi dirigerà un nuovo film di Star Wars

Foto: Nel 2020 Taika Waititi ha vinto l'Oscar alla miglior sceneggiatura non originale per "JoJo Rabbit"

05 Maggio 2020 | 17:33 di Giulia Ausani

L'universo di Star Wars è in continua espansione con nuovi film e serie tv in cantiere. Disney ha annunciato che alla regia di uno dei nuovi progetti cinematografici del franchise ci sarà Taika Waititi, regista neozelandese che quest'anno ha vinto l'Oscar alla migliore sceneggiatura non originale per "Jojo Rabbit".

Waititi non è nuovo al mondo Disney: oltre ad aver diretto l'ultimo episodio di "The Mandalorian", serie Disney+ ambientata nell'universo di Star Wars, è stato anche il regista di "Thor: Ragnarok" ed è attualmente al lavoro sul seguito.

Lavorerà anche alla sceneggiatura del film insieme alla candidata all'Oscar Krysty Wilson-Cairns, già sceneggiatrice dell'acclamato "1917".

Non solo film. Leslye Headland, co-creatrice della serie Netflix "Russian Doll", sta sviluppando una nuova serie Disney+ ambientata nell'universo di Star Wars. Il titolo andrà ad aggiungersi ad altre produzioni originali della piattaforma, tra cui "The Mandalorian" (la seconda stagione è in post-produzione) e una serie su Obi-Wan Kenobi, di prossima distribuzione.