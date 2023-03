Terence Hill rifarà Trinità

A 53 anni da “Lo chiamavano Trinità...”, uno suoi dei personaggi più amati tornerà sugli schermi Redazione Sorrisi







A 53 anni dal film “Lo chiamavano Trinità...”, uno dei personaggi più amati di Terence Hill tornerà sugli schermi. Lo ha dichiarato lui stesso a “Sette”: in un nuovo film, Trinità salverà da tre minacciosi cowboy una suora italiana emigrata negli Usa. «La storia si intitola “Trinità, la suora e la Pistola”, dove la Pistola è... Billy the Kid». Terence, che dirigerà anche il film, lavora alla sceneggiatura da 18 mesi e spera di iniziare le riprese in estate in Abruzzo.