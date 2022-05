“Thor: Love and thunder”: il nuovo trailer mostra (anche) il villain

La nuova anticipazione del film Marvel mostra un minaccioso Christian Bale che vuole distruggere gli dei e costringe il Dio del tuono a tornare in azione Cecilia Uzzo







Il prossimo 6 luglio: questa è la data in cui arriverà nelle sale italiane "Thor: Love and thunder", nuova avventura del Dio del Tuono interpretato da Chris Hemsworth nei film della Marvel e, dopo "Doctor Strange nel multiverso della follia", altra uscita importante per l'Universo Cinematografico Marvel.

Come nel capitolo precedente "Thor: Ragnarok" del 2017, a dirigere la pellicola è Taika Waititi, che questa volta si è cimentato anche con la sceneggiatura. Il film presenta, nel registro più comico e umano tipico del regista – coinvolto anche come attore – un Thor emotivamente provato dagli eventi di "Avengers: Endgame", tanto da intraprendere un viaggio per ritrovare se stesso.

Ci pensa il nuovo trailer a mostrare anche una delle novità principali, cioè Christian Bale, che entra nell’Universo Marvel per interpretare un «killer galattico», noto anche come "Gorr il Macellatore di Dei". Ancora, c’è Russell Crowe nel ruolo del dio greco Zeus che a sua volta compare perfino nel trailer, in una scena molto divertente.

La trama

"Thor: Love and thunder" comincia dopo gli eventi di "Avengers: Endgame": Thor (Chris Hemsworth) è in crisi e comincia un viaggio per ritrovare la pace interiore. È in un certo senso costretto a tornare in azione quando entra in scena il killer galattico Gorr il Macellatore di Dei (Christian Bale), che vuole distruggere tutti gli dei. Accanto a Thor, di nuovo insieme per combattere il killer degli dei, tornano Valchiria (Tessa Thompson), Korg (Taika Waititi) e perfino l'ex fidanzata Jane Foster (Natalie Portman), che inspiegabilmente brandisce il martello magico, Mjolnir, come Mighty Thor.