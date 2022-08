“Ti mangio il cuore”: il trailer del primo film di Elodie

La cantante è tra i protagonisti della pellicola drammatica di Pippo Mezzapesa, in concorso a Venezia79 e al cinema dal 22 settembre Elodie in una scena di "Ti mangio il cuore" Credit: © 01 Distribution Cecilia Uzzo







È appena uscito il trailer di "Ti mangio il cuore", la prima prova da attrice di Elodie che finora sul grande schermo aveva interpretato solo se stessa. La cantante, infatti, è la protagonista femminile del nuovo film di Pippo Mezzapesa. Il regista ha portato sul grande schermo una storia tragica, fatta di amore e morte, che la stessa Elodie ha definito sui social «una storia di amore, di faida tra famiglie, ma soprattutto di coraggio».

La pellicola, scritta e diretta dallo stesso Mezzapesa, è liberamente tratta dal libro-inchiesta "Ti mangio il cuore. La quarta mafia del Gargano" di Carlo Bonini, Giuliano Foschini (Feltrinelli, 2019). Il film è in concorso nella sezione Orizzonti alla 79° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, poi debutterà al cinema il 22 settembre per 01 Distribution, mentre da gennaio 2023 sarà disponibile in esclusiva sulla nuova piattaforma streaming Paramount+.

Il trailer

La trama

Puglia. Arso dal sole e dall’odio, il promontorio del Gargano è conteso da criminali che sembrano venire da un tempo remoto governato dalla legge del più forte. Una terra arcaica da Far West, in cui il sangue si lava col sangue. A riaccendere un’antica faida tra due famiglie rivali è un amore proibito: quello tra Andrea, riluttante erede dei Malatesta, e Marilena, bellissima moglie del boss dei Camporeale. Una passione fatale che riporta i clan in guerra. Ma Marilena, esiliata dai Camporeale e prigioniera dei Malatesta, contesa e oltraggiata, si opporrà con la forza di una madre a un destino già scritto.

Cast

Accanto a Elodie, protagonista maschile è Francesco Patanè (visto anche ne "Il cattivo poeta"). Nel cast del film ci sono anche Michele Placido, Tommaso Ragno, Brenno Placido, Francesco Di Leva, Lidia Vitale, Giovanni Trombetta, Letizia Pia Cartolaro, Giovanni Anzaldo, Gianni Lillo.