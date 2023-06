Tom Cruise a Roma per il suo “Mission: Impossible”

Lunedì 19 giugno il cast del film ha sfilato su una blindatissima scalinata di Trinità dei Monti Paolo Fiorelli







Per l’anteprima mondiale dell’ultimo capitolo di “Mission: Impossible” (il titolo completo è “Mission: Impossible - Dead Reckoning - Parte 1”) Tom Cruise ha scelto Roma. E così lunedì 19 giugno il cast del film (che comprendeva anche Simon Pegg, Ving Rhames, Vanessa Kirby, Hayley Atwell, Esai Morales, Rebecca Ferguson e il regista Christopher McQuarrie) ha sfilato su una blindatissima scalinata di Trinità dei Monti. Un posto che ha un ruolo centrale nel film: è qui che Cruise, assieme alla Atwell, si lancia in uno spericolato inseguimento a bordo di una Fiat 500 gialla (anche lei “presente” all’evento).

«Amo il grande schermo e il senso di comunità che si vive in sala» ha detto Cruise. «Fin da bambino il mio sogno era fare cinema, viaggiare per il mondo e incontrare culture diverse. E guardando i miei film penso di esserci riuscito». Poi, tutti all’Auditorium della Conciliazione, dove si è tenuta l’anteprima mondiale della pellicola, che arriverà nelle sale il 12 luglio. Nel frattempo l’attore americano ha anche trovato il tempo per una visita alla premier Giorgia Meloni, che lo ha accolto con queste parole: «Sono lieta che la Capitale d’Italia sia protagonista dell’ultimo film di Tom Cruise... Le “mission impossible” sono anche il nostro pane quotidiano al governo».