Tom Hanks torna in Australia per finire il film su Elvis

Tom Hanks torna in Australia per finire il film su Elvis

15 Settembre 2020 | 09:17 di Redazione Sorrisi

Lo scorso marzo Tom Hanks era stato uno dei primi personaggi famosi ad ammalarsi di Covid. Motivo per cui aveva dovuto interrompere le riprese in Australia del film biografico su Elvis Presley in cui interpreta lo storico manager del Re del rock, il colonnello Tom Parker. Ora il set è stato riaperto, sotto la direzione di Baz Luhrmann, e Tom è così libero di girare le sue ultime scene.