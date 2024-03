Torino diventa Parigi grazie a “I Puffi”

Il centro città ha fatto da scenario per un film d'animazione in arrivo nel 2025 Alessandro Alicandri







Dal 2 al 7 marzo Via della Consolata, Via Garibaldi e Piazza Savoia sono diventate il teatro di scena di un nuovo progetto cinematografico intitolato (per ora) "Disco Turtle". A dispetto del nome, Torino si è trasformata per sei giorni in un angolo di Parigi per ospitare... i "Puffi". Che Torino e Parigi si assomiglino parecchio non è solo una diceria, tra architetture e atmosfere la zona interessata ricorda già il centro della capitale francese.

Bar, piccole attività di quartiere, librerie e ristorantini, molti hanno nomi e insegne in francese. Per gli altri negozi sono stati provvisoriamente modificati i cartelli luminosi esterni, rispettando il più delle volte l'attività originale. Le librerie Paoline sono diventate Librairie Moderne, ma è arrivato anche un "Club des comèdies", una toilettatura per animali e ancora il "Bistrot Charmant". Naturalmente sono stati modificati anche i cartelloni delle vie, dalla Rue du Bourg l'Abbé, passando per la Rue de Turbigo, una delle più maestose vie di Parigi.

La pellicola, affidata al regista Chris Miller (famosissimo per "Shrek" e "Madagascar", ma è anche co-produttore del film "Spider-Man: un nuovo universo" e il suo seguito), dovrebbe arrivare entro il 14 febbraio del 2025 su produzione Paramount e Nickelodeon ed è il terzo realizzato a metà strada tra ambientazioni reali e animazione computerizzata, dopo il primo del 2011 e il secondo del 2013.