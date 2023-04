Torna il Montecarlo Film Festival con grandi ospiti e Giannini presidente della giuria

Ideato e condotto da Ezio Greggio, tra gli ospiti: Mira Sorvino, Costa-Gavras, Marco Giallini, Anna Foglietta, Marco D'Amore e Lillo Petrolo Ezio Greggio Credit: © Riccardo Ghilardi Antonella Silvestri







Sono passati vent’anni dalla prima edizione del festival che ha ospitato i più amati protagonisti del cinema internazionale - hollywoodiano, italiano e francese. Dal 24 al 29 aprile torna anche quest’anno l’appuntamento con il Montecarlo Film Festival de la Comédie, l’evento del Principato di Monaco, ideato e presieduto da Ezio Greggio e considerato la più importante kermesse internazionale interamente dedicata alla commedia.

La giuria

Anche in questa edizione tutti i film che vedremo in concorso e fuori concorso - proiettati nella sede del Grimaldi Forum di Montecarlo - saranno giudicati da una giuria internazionale composta dal presidente Giancarlo Giannini, mito del cinema, attore internazionale, doppiatore, sceneggiatore e regista cinematografico che ha recentemente ricevuto la stella della Walk of fame (nominato agli Oscar per "Pasqualino Settebellezze", "Casino Royale" e "Quantum of Solace"). Accanto a lui, ci saranno: Richard Anconina, attore francese protagonista in tanti film con Jean Paul Belmondo; la star internazionale Nathalie Poza, (Premio Goya come miglior attrice per "Non posso dire addio" e come miglior attrice non protagonista per "La Boda de Rosa", "Rifkin's Festival") e Neri Marcorè, attore, comico, cantante e doppiatore ("Quando", Nastro d'argento per "Il Cuore Altrove" ,"La seconda notte di nozze”).

Per i due film italiani fuori concorso presenti alla kermesse, “Grosso Guaio all’Esquilino: la leggenda del Kung Fu”, in calendario il 24 aprile, e “Un matrimonio mostruoso”, il 28 aprile, saranno presenti rispettivamente per il primo Lillo Petrolo e Younuts! e per il secondo il regista Volfango De Biasi.

Il Gala degli Awards

Il festival culminerà con la consueta serata di “Gala degli Awards” che si terrà sabato 29 aprile e che sarà condotta da Ezio Greggio mentre al suo fianco ci sarà Elenoire Casalegno. Tra i personaggi presenti: Piero Chiambretti, Barbara D’Urso, Mario De La Rosa che torna al Festival dopo aver fatto parte della giuria due anni fa. Quest'anno la manifestazione avrà come ospite d'onore il Principe Alberto II di Monaco. La kermesse, in collaborazione con EFG Bank (Monaco) e Marlù Gioielli, si svolge sotto l’Alto Patronage di S.A.S. Principe Albert II de Monaco e dell’Ambasciata d’Italia. Come lo scorso anno, la radio ufficiale è Radio Monte Carlo.

Gli ospiti

Ricco il parterre degli ospiti. Tra i nomi più attesi spiccano quelli di Costa-Gavras, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico greco naturalizzato francese verrà premiato con il “Legend Award” per i suoi 54 anni di carriera che gli sono valsi un premio Oscar come miglior sceneggiatura non originale per il film “Missing”, una vittoria al festival di Cannes come Miglior regia per il film “L'affare” della sezione speciale e molti altri riconoscimenti internazionali; Mira Sorvino, premio Oscar nel 1996 per il film “La dea dell’amore” (Woody Allen) e pluripremiata attrice e produttrice statunitense, figlia del grande attore italo americano Paul Sorvino (“Goodfellas”). La Sorvino riceverà il MCFF Award per la sua carriera e i film che l’hanno resa famosa in tutto il mondo; riconoscimento come “Attrice dell’Anno” per i film che l'hanno resa una delle attrici più amate e apprezzate dal pubblico italiano, Anna Foglietta (“Perfetti sconosciuti”, “The American” “Nessuno mi può giudicare”. L’attrice è anche presidente della Onlus di “Every Child is my child”; il premio speciale Next Generation Award dedicato ai nuovi volti del cinema e delle televisione, verrà assegnato a Federico Cesari (“Skam”, “Anni da cane”, “Buongiorno Mamma”) per “Tutto chiede salvezza”, la miniserie esclusiva Netflix tratta dal libro omonimo di Daniele Mencarelli che tratta il tema delicato e di grande attualità della salute mentale e della fragilità. Il MCFF Award “per i suoi straordinari successi nelle serie e al cinema” verrà consegnato anche a Marco D’Amore, regista, attore e sceneggiatore conosciuto dal pubblico di tutto il mondo, per avere interpretato il ruolo di Ciro Di Marzio in "Gomorra-La Serie" e per la sua opera prima "L'Immortale", grazie al quale ha vinto, il Nastro d'Argento come miglior regista esordiente. Sul palco della serata di gala salirà, per la prima volta, Marco Giallini, pluripremiato attore vincitore di tre Nastri d’argento per “ACAB- All Cops are Bastards”, “Tutta colpa di Freud” e “Perfetti sconosciuti” a cui Ezio Greggio assegnerà l’ambito MCFF Career Award. Spazio anche ai giovani talenti internazionali. Saranno premiati, tra gli altri, Victor Belmondo, giovanissimo attore francese che sta seguendo le orme di suo nonno paterno, il celebre e indimenticato Jean Paul Belmondo.

Il programma

Il Film d’apertura della kermesse, è Grosso Guaio all’Esquilino: la leggenda del Kung Fu (Fuori concorso, Italia) diretto da YouNuts! con Lillo Petrolo, Carolina Crescentini e Giorgio Colangeli.

I film in concorso

In "38°5 Quai des orfèvres" di Benjamin Lehrer (Francia), utilizzando e stravolgendo con maestria tutti i codici e gli ingredienti dei grandi thriller e del polar, il regista si diverte insieme al pubblico, facendolo partecipare all’indagine su un serial killer particolare, sorprendendolo continuamente in un gioco di specchi irresistibile. Grand Prix al Festival de l'Alpe d'Huez, il film uscirà nelle sale francesi in giugno. Con Caroline Maria Anglade, Didier Bourdon, Yann Papin Carine Ribert.

"The Grump in search of an escort" (Finlandia) per la regia di Mika Kaurismaki, racconta la storia di un anziano signore a caccia di una Escort (auto) con tutta una serie di avventure che lo portano a viaggiare arrivando fino ad un bordello, dove dunque si crea l'equivoco della escort-prostituta.

"Empieza el baile" (Argentina) per la regia di Marina Seresesky è una divertente e nostalgica commedia argentina a suon di tango, con Darío Grandinetti più recentemente visto in “Parla con lei” di Pedro Almodóvar.

"Daniel’s gotta die" (Usa/Canada) la commedia americana, politicamente scorretta, di Jeremy Lalonde, una storia di cattiverie tra fratelli che si detestano.

"El test" (Spagna) di Dani de la Orden è basato sulla nota opera teatrale omonima che ha riscosso un enorme successo di pubblico e di critica. Il film solleva un dibattito universale: cosa sceglieresti, centomila euro adesso o un milione tra dieci anni? Con Alberto San Juan, Miren Ibarguren, Carlos Santos e Blanca Suárez.

"Luxembourg Luxembourg" (Ucraina) di Antonio Lukich, narra la ricerca del padre di due fratelli ucraini molto diversi tra loro. Una storia sui pezzi mancanti della vita e sulla necessità di trovare se stessi mentre ci si confronta col proprio contrario.

"Fathers and mothers" (Danimarca) regia di Paprika Steen, è una bellissima commedia nordica che racconta le relazioni tra giovani genitori, il rapporto di coppia e quello con le altre famiglie. La necessità di confrontarsi costantemente con i genitori degli amici dei propri figli e di trovare il proprio spazio in questa micro società nella società.

Cesc Gay torna al Festival dopo la vittoria di “Sentimental” con "Historia para no contar" (Spagna) una commedia surreale, divertente e brillante ad episodi con un cast internazionale: Chino Darín, Antonio de la Torre, Javier Rey, Anna Castillo, Àlex Brendemühl.

I film fuori concorso

Fuori concorso, oltre a "Grosso Guaio all’Esquilino: la leggenda del Kung Fu", due film d’eccezione. "Un matrimonio mostruoso" (Italia) di Volfango De Biasi, sequel di “Una famiglia mostruosa”, che vede la famiglia dei vampiri e mostri riunirsi per altre surreali avventure comiche. Nel cast, Paola Minaccioni, Ilaria Spada, Massimo Ghini, Cristiano Caccamo e Ricky Memphis.

"El quarto Pasajero" (Spagna) di Alex de la Iglesia che racconta la storia del cinquantenne madrileno Julian, divorziato e con problemi di soldi che per risparmiare usa un'app per condividere l’auto. Nel cast, Alberto San Juan, Blanca Suárez, Ernesto Alterio e Rubén Cortada.