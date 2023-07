Tra i nuovi film c’è l’avventurosa Ruby Gillman

Un cartoon della Dreamworks per tutta la famiglia è in arrivo nelle sale dal 5 luglio Redazione Sorrisi







Un cartoon della Dreamworks per tutta la famiglia è in arrivo nelle sale dal 5 luglio: “Ruby Gillman - La ragazza con i tentacoli”, è la storia di una giovane principessa-mostro marino.

Escono poi la commedia “Rido perché ti amo” di e con Paolo Ruffini (nel cast anche Loretta Goggi) e l’horror “Insidious - La porta rossa”. Per i cinefili più esigenti, c’è il rumeno “Animali selvatici”. Intanto “Indiana Jones e il quadrante del destino” ha incassato 298 mila euro in due giorni mentre il film animato “Elemental” in nove giorni è arrivato a quota 2,5 milioni.