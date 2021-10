Tragedia sul set di “Rust”, Alec Baldwin ha ucciso una donna con un’arma di scena

L'arma doveva essere caricata a salve e ancora non si capisce come possano essere stati esplosi proiettili veri Alec Baldwin Redazione Sorrisi







Si è consumata una tragedia sul set di "Rust", un film western che si stava girando nella contea di Santa Fe nel New Mexico, negli Stati Uniti. la direttrice della fotografia Halyna Hutchins (42 anni) è rimasta uccisa dopo essere stata colpita da alcuni colpi di pistola sparati da Alec Baldwin durante le riprese di una scena. L'arma doveva essere caricata a salve e ancora non si capisce come possano essere stati esplosi proiettili veri. Nel frangente è rimasto ferito anche il regista Joel Souza. La polizia ha raccontato che Alec Baldwin si è presentato spontaneamente per farsi interrogare e raccontare la sua versione dei fatti e al momento nessuno è stato incriminato.

Alec Baldwin, 63 anni, è un attore molto conosciuto e popolare (ex marito di Kim Basinger), recentemente tornato alla ribalta per la sua imitazione dell'ex presidente Donald Trump al "Saturday Night Live". In "Rust" interpretava il nonno del protagonista, un ragazzo tredicenne che si ritrova a dover pensare a sé stesso e al fratello minore dopo la morte dei genitori nel Kansas di fine '800. Le riprese del film sono state, ovviamente, sospese.