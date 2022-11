Tre Telegatti per Ficarra & Picone e Toni Servillo

Il duo comico e il grande attore hanno ricevuto pochi giorni fa a Milano la nostra ambita e coloratissima statuetta Redazione Sorrisi







Vi abbiamo raccontato tutto di loro su Sorrisi. Ma non era finita. Infatti, abbiamo consegnato un Telegatto davvero speciale a Ficarra & Picone e a Toni Servillo.

Li abbiamo incontrati alla prima milanese del film “La stranezza”, appena uscito nelle sale, sul cui set si è incontrato questo inedito trio. Per noi di Sorrisi è stata l’occasione perfetta per premiare con la nostra coloratissima statuetta il duo comico più amato del Paese e uno degli attori italiani più acclamati al mondo.

«Certo, il maestro Servillo ha vinto l’Oscar ma per noi questo premio vale ancora di più» ha detto il direttore di Sorrisi Aldo Vitali salutando i tre artisti e facendo riferimento al film che ha fatto di Servillo una star, “La grande bellezza” di Paolo Sorrentino, Oscar per il Miglior film straniero nel 2014. La carriera di Servillo è piena di grandi riconoscimenti: quattro David di Donatello, cinque Nastri d’Argento di cui uno alla carriera, due Globi d’oro e due European Film Award.

Ma non è da meno il percorso di Ficarra & Picone, che dagli esordi negli Anni 90 fino alla serie “Incastrati” su Netflix, passando per tanti film popolarissimi e per “Striscia la notizia”, hanno lasciato il segno nella comicità italiana. «Siamo felici di dare a voi tre il Telegatto perché per noi rappresenta il “non plus ultra”, l’eccellenza dello spettacolo» ha dichiarato il direttore Vitali. E Picone gli ha risposto a modo suo: «Io sono soprattutto contento che ce ne abbiate dati due, di Telegatti, perché di solito danno solo un premio alla coppia... e se lo tiene sempre Ficarra!»