Tutte le stelle di Cannes, da Pierfrancesco Favino a Tom Cruise

Gli organizzatori del Festival hanno svelato il programma della kermesse Paolo Fiorelli







Gli organizzatori del Festival di Cannes (che si terrà nella cittadina francese dal 17 al 28 maggio) hanno svelato il programma della kermesse. Saranno 18 i film in gara per la Palma d’oro, tra cui l’italiano “Nostalgia” di Mario Martone (con protagonista Pierfrancesco Favino).

Dovrà vedersela, tra gli altri, con Anne Hathaway e Anthony Hopkins in “Armageddon time” di James Gray, e Kristen Stewart e Viggo Mortensen in “Crimes of the future” di David Cronenberg, nonché con il film di Valeria Bruni Tedeschi “Les amandiers”, che però sarà in gara per la Francia.

Ma l’evento che scatenerà più curiosità è probabilmente l’arrivo a Cannes di Tom Cruise, che torna sulla Croisette dopo 30 anni. L’attore presenterà (fuori concorso) “Top Gun: Maverick”, dove torna in quel ruolo di pilota di caccia che nel 1986 lo rese una star mondiale. Fuori concorso anche “Elvis” di Baz Luhrmann, con il giovane Austin Butler nel ruolo di Elvis Presley e Tom Hanks in quello del suo manager. “Esterno notte” di Marco Bellocchio, serie Rai sul rapimento di Aldo Moro (interpretato da Fabrizio Gifuni), farà parte della rassegna Cannes Premiére. E il tutto verrà introdotto da... un film di zombi! Sono loro i protagonisti della pellicola di apertura “Z (comme Z)” di Michel Hazanavicius.