Un film di fantascienza per Stefano Accorsi

“Ipersonnia” è l'opera prima del regista Alberto Mascia, le cui riprese si sono appena concluse Redazione Sorrisi







“Ipersonnia” è uno degli ultimi progetti di Stefano Accorsi, opera prima del regista Alberto Mascia, le cui riprese si sono appena concluse. Il film, in uscita nel 2022, racconta di un futuro non così lontano in cui i carcerati scontano la pena cadendo in uno stato di sonno profondo: sono così facilmente gestibili. Questo vale per tutti tranne che per un detenuto di cui si sono persi i dati. Lo psicologo che lo segue (Accorsi) deve affrontare la situazione e fare anche i conti con il suo passato.