Massimo Boldi e Christian De Sica tornano a recitare insieme dopo "Amici come prima"

27 Luglio 2020 | 15:32 di Giulia Ausani

A due anni di distanza da "Amici come prima", Christian De Sica e Massimo Boldi tornano a recitare insieme in "Un Natale su Marte", le cui riprese sono ufficialmente iniziate a Roma lunedì 27 luglio e proseguiranno per sette settimane, fino a settembre.

Il film, diretto da Neri Parenti, vede nel cast anche Lucia Mascino, Milena Vukotic, Paola Minaccioni, Fiammetta Cicogna e Herbert Ballerina.