Una “Sirenetta” nel Mediterraneo

La giovane attrice Halle Bailey racconta ai suoi follower la conclusione delle riprese del film Disney che vedremo nel 2022 Halle Bailey Redazione Sorrisi







«Grazie Sardegna per il bellissimo finale!». Così la giovane attrice Halle Bailey racconta ai suoi follower la conclusione delle riprese di “La Sirenetta”, film Disney che vedremo nel 2022, diretto da Rob Marshall, con Javier Bardem nel ruolo di Re Tritone e Jonah Hauer-King in quello del principe Eric. La pandemia ha rallentato i tempi, e proprio in Sardegna sono state girate le ultime scene del film.