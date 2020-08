Venezia 77: Matt Dillon in giuria

25 Agosto 2020 | 15:57 di Lorenzo Di Palma

Cambio al volo nella Giuria internazionale del Concorso della 77ª Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica che si terrà a Venezia dal 2 al 12 settembre: l’attore e regista americano Matt Dillon sostituisce il regista rumeno Cristi Puiu, impossibilitato a partecipare per impreviste e non precisate difficoltà.

Dillon nella Giuria internazionale di Venezia 77 troverà anche: Cate Blanchett - presidente (Australia), attrice; Veronika Franz (Austria), regista e sceneggiatrice; Joanna Hogg (Gran Bretagna), regista e sceneggiatrice; Nicola Lagioia (Italia), scrittore; Christian Petzold (Germania), regista e sceneggiatore e Ludivine Sagnier (Francia), attrice.

Matt Dillon giovanissimo arrivò subito al successo come attore con I ragazzi della 56a strada (1983), e nel 2002 ha debuttato come regista con City of Ghosts, interpretato da Gérard Depardieu, Stellan Skarsgård, e James Caan