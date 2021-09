Venezia 78: è il giorno di “Spencer” e “Dune”

Kristen Stewart e Timothéee Chalamet sono i mattatori di oggi Kristen Stewart in “Spencer” Paolo Fiorelli







Dopo il trionfale passaggio di Paolo Sorrentino (nove minuti di applausi, ieri sera, alla proiezione di gala) oggi a Venezia tornano protagoniste le star straniere, con tre attesissimi film.

Cominciamo con “Spencer”: il film di Pablo Larraín su Lady Diana ha scatenato al Lido una furibonda caccia al biglietto (e all'accredito, e all'invito) che ha lasciato molti a bocca asciutta. La storia si svolge quando il matrimonio tra la principessa Diana (interpretata da Kristen Stewart) e del principe Carlo (Jack Farthing) è da tempo in crisi, in occasione di un Natale che dovrebbe sancire un periodo di pace nella residenza reale di Sandringham. Ma le cose andranno diversamente... «Al centro del film c'è la bellissima vulnerabilità di Diana» dice il regista. «Non avevo intenzione di fare un docudrama: volevo creare qualcosa prendendo degli elementi dalla realtà per ricorrere poi all’immaginazione. Questo è il motivo per cui il cinema è così fantastico: c’è sempre spazio per l’immaginazione».

Molto entusiasmo anche per “Dune”, il kolossal fantascientifico di Denis Villeneuve con un cast pieno di star: Javier Bardem, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Zendaya, Oscar Isaac, Dave Bautista, Charlotte Rampling... ma soprattutto con il protagonista Timothée Chalamet (da molti salutato addirittura come “il nuovo DiCaprio”) nei panni di Paul Atreides, giovane brillante e coraggioso che deve raggiungere il più pericoloso pianeta dell’universo per assicurare un futuro alla sua famiglia e al suo popolo. Lo ostacoleranno fazioni malvage in lotta per il possesso della risorsa esistente sul pianeta: una spezia dagli straordinari poteri.

Chiude la giornata “The lost daughter” di Maggie Gyllenhaal. L'attrice statunitense, qui al suo esordio alla regia, ha liberamente adattato un romanzo di Elena Ferrante: “La figlia oscura”. Protagonista è il premio Oscar Olivia Colman, nei panni di una professoressa americana che cerca tranquillità su un'isola greca. Ma l'incontro con una conturbante connazionale (Dakota Johnson) farà riaffiorare memorie dolorose... e pericolose.