Ce l'aveva detto tre anni fa, quando aveva presentato a Venezia “L'amica geniale” e ce lo conferma oggi: Ludovica Nasti non ha alcun dubbio, la sua sarà una vita da attrice. E il bello è che a 14 anni ha già due festival all'attivo... In questa videointervista ci parla del suo ruolo in “Mondocane”, dove recita al fianco di Alessandro Borghi, e del suo futuro. Che le auguriamo radioso.