Venezia 80: il “Maestro” di Bradley Cooper e i gangster di Sollima

In gara il film dedicato al musicista Leonard Bernstein e una storia di crimine e vendetta a Roma bradley Cooper e Carey Mulligan in "Maestro" Paolo Fiorelli







Il weekend veneziano comincia con una giornata ricchissima. Intanto arriva in gara il terzo film italiano, il thriller di Stefano Sollima "Adagio", con Pierfrancesco Favino, Valerio Mastandrea, Toni Servillo, Francesco Di Leva e Adriano Giannini. Al ritorno in patria dopo una lunga esperienza hollywoodiana, Sollima film il terzo capitolo della sua "trilogia di Roma criminale" (dopo "ACAB - All cops are bastards" nel 2012 e "Suburra" nel 2015). «È una storia crepuscolare di vendetta e redenzione», dice il regista; protagonista un ragazzo di sedici anni che, costretto da un ricatto, va a una festa per scattare alcune foto a un misterioso individuo. Presto capirà di essere finito in un gioco più grande di lui e per salvarsi dovrà chiedere protezione a due ex-criminali, vecchie conoscenze del padre.

Sul fronte internazionale è invece il momenti di "Maestro", il film sul compositore e direttore d'orchestra Leonard Bernstein, che sullo schermo avrà il volto di Bradley Cooper. Il film doveva essere diretto da Steven Spielberg, che lo produce insieme a Martin Scorsese. Ma dopo essere rimasto impressionato dall'esordio registico di Cooper con "A star is born", Spielberg ha offerto all'attore di occuparsi anche della regia. Intanto, prima ancora delle recensioni, è arrivata la polemica. Questo perché Bradley, per assomigliare di più a Bernstein, porta un trucco che gli ingrossa il naso e che sui Social gli è valso l'accusa di "Jewface" e tante altre critiche, secondo l'idea per cui gli attori dovrebbe astenersi dall'interpretare chiunque non corrisponda perfettamente alla loro razza, fede, nazionalità e identità sessuale. Ha cominciato il critico dell'Hollywood Reporter e subito in molti si sono accodati. Ma a parte il fatto che il figlio di Bernstein ha difeso Cooper ("Sono sicuro che mio papà non avrebbe avuto nulla da ridire"), l'essenza stessa della recitazione non dovrebbe proprio essere quella di interpretare persone diverse da noi?

Intanto Bradley Cooper, per solidarietà con attori e sceneggiatori americani in questi giorni in sciopero, e forse anche per schivare queste polemiche, ha dato forfait e non sarà sul tappeto rosso.

Fuori concorso c'è anche "The Palace", il nuovo film di Roman Polanski dal variopinto cast: una commedia con Fanny Ardant, Mickey Rourke, John Cleese e il nostro Luca Barbareschi (anche tra i produttori). Polanski l'ha scritta insieme al collaboratore di una vita: quel Jerzy Skolimowski (oggi anche lui regista affermato) con cui, nel 1962, aveva firmato il suo primo film "Il coltello nell'acqua". Tutto ruota attorno a una grande festa che si tiene in un hotel di lusso a Gstaad, in Svizzera, per il Capodanno del 2000; un evento che coinvolgerà una girandola di personaggi uno più stravagante dell'altro.

Infine, da segnalare anche la cerimonia di consegna del "Premio Siae Andrea Purgatori" a Luca Guadagnino. Il regista avrebbe dovuto aprire il festival con il suo "Challengers", poi rinviato per lo sciopero di autori e attori americani. Ma al Lido comunque ci sarà.