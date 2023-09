Venezia 80: un sicario venuto dai fumetti

Dopo i criminali romani di Sollima in concorso "The killer" con Michael Fassbender. E intanto Favino "spara" su Adam Driver. Michael Fassbender Paolo Fiorelli







Alla Mostra l'ultimo dibattito è: ha ragione Pierfrancesco Favino o Patrick Dempsey? Il primo (presentando "Adagio" di Sollima) se l'è presa neanche tanto velatamente con Adam Driver e il film "Ferrari": "Perché un personaggio italiano deve essere interpretato da un americano? È appropriazione culturale". Gli risponde indirettamente Patrick Dempsey, anche lui in "Ferrari": "Il bello del fare l'attore è interpretare personaggi diversi da sé. Secondo me chi è il più adatto per una parte (secondo il regista) dovrebbe averla, questo è il criterio da usare, non la nazionalità. E se un italiano vuole interpretare un americano? Perché no, ben venga!". E ognuna delle due opinioni ha il suo partito...

Intanto David Fincher, il regista di "Seven", "Fight club" e "The social network", famoso per il suo perfezionismo, porta a Venezia "The killer", il thriller che ha tratto da una graphic novel di Alexis Nolet e Luc Jacamon. Ci sono voluti 15 anni, durante i quali il progetto ha cambiato spesso protagonista (in un primo momento doveva essere Brad Pitt, rimasto come co-produttore) e caratteristiche. Ora il protagonista è l'attore irlandese Michael Fassbender nei panni di un sicario freddo, metodico e solitario. Un killer abituato ad aspettare le sue vittime nell'ombra, senza scrupoli o rimpianti. Eppure sarà proprio in quell'ombra che comincerà a coltivare dei dubbi... Al fianco di Fassbender recita anche Tilda Swinton.

L'altro titolo in concorso di domenica è un film franco canadese con Lea Seydoux, "La bête": è diretto da Bertrand Bonello e prodotto dal talentuoso canadese Xavier Dolan (già premiato più volte a Cannes per "Mommy" e "È solo la fine del mondo"). Si tratta di una storia fantascientifica ambientata in un futuro molto vicino, in cui l'Intelligenza artificiale domina le vite umane e anche le emozioni sono diventate una minaccia. La protagonista Gabrielle decide di liberarsi dei sentimenti grazie a una macchina che la farà viaggiare anche nel passato (la storia si svolge in tre periodi distinti: 1910, 2014 e 2044). Ma l'incontro con un uomo, Luis (George MacKay), metterà tutto in discussione.

Il cinema italiano invece si riunisce (e si premia) al Filming Italy Best Movie Award, appuntamento ormai tradizionale per celebrare i nostri film e serie. «Quest’anno renderemo un grande omaggio alla commedia italiana» dice la cofondatrice dell'evento Tiziana Rocca «e continueremo a premiare non solo le opere cinematografiche, ma daremo ampio spazio anche alla serialità, che negli ultimi tempi si è distinta per qualità». Nella lista chilometrica dei premiati ci sono Gabriele Salvatores, Aldo, Giovanni e Giacomo, Ficarra e Picone, Alessandro Siani, Edwige Fenech, Marco Bocci, Diana Del Bufalo, Ilary Blasi e anche Fiorello (per il suo "Viva Rai 2!"). La madrina è Laura Chiatti.