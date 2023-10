“Wish”, tra le voci del film di Natale Disney c’è anche Amadeus

Nel cast vocale italiano ci sono anche Gaia (è la protagonista Asha) e Michele Riondino Amadeus Credit: © Giulia Parmigiani Redazione Sorrisi







In occasione dei festeggiamenti per i suoi vent’anni, la Disney ha svelato chi sono i doppiatori italiani del film di Natale “Wish”. A dare voce alla brillante protagonista Asha sarà la cantautrice Gaia, mentre Michele Riondino è il potente Re Magnifico e la capretta di Asha avrà la voce di Amadeus.

Il nuovo film Walt Disney Animation Studios arriverà nelle sale italiane giusto in tempo per Natale, il prossimo 21 dicembre, con sette canzoni originali scritte da Julia Michaels e da Benjamin Rice. La colonna sonora originale sarà disponibile già dal 17 novembre su tutte le piattaforme digitali.

La trama del film

Gaia è Asha, una brillante sognatrice che tiene molto alla sua famiglia e alla sua comunità. Si occupa di accogliere i visitatori a Rosas, un’isola fantastica situata al largo della penisola iberica, e il suo è uno dei primi volti che le persone vedono quando arrivano sull’isola, piene di speranze e sogni.

I personaggi e le voci

Amadeus è Valentino, una capretta saccente e sicura di sé e che segue Asha ovunque vada. Questo adorabile piccoletto in pigiama potrebbe insegnare agli umani un paio di cose sulla perseveranza… quando Star gli dà magicamente il potere della parola.

Michele Riondino è Re Magnifico, la persona più potente del regno di Rosas, dove i desideri diventano realtà. Le persone vengono da tutto il mondo per offrire i propri desideri a Magnifico, un re affascinante e sicuro di sé che promette di esaudire i loro sogni più profondi. Soltanto lui può decidere quali desideri si avvereranno e quando.

Il trailer in italiano