The Nice Guys, 10 cose da sapere sul film

La Los Angeles decadente e corrotta degli anni ’70, due personaggi decisamente inadeguati, un film d’azione dalle tinte umoristiche, un’estetica molto particolare e un gruppo di star in cui spiccano fin da subito i due “nice guys” interpretati da Ryan Gosling e Russell Crowe.



Sono questi gli elementi principali della nuova commedia noir diretta da Shane Black, in sala dal 1 giugno, in cui si segue la vicenda di una coppia di anti-eroi, un detective e un investigatore privato, che indagano sulla morte di una porno-star e sulla scomparsa di una giovane ragazza.

Diamo uno sguardo al cast, ai personaggi, alla trama e alle curiosità che ruotano intorno a questo film.



Il film Un film noir con degli elementi comici che poggia su movimenti di macchina, luci, costumi e set che richiamano le atmosfere dell’epoca e si regge su una sceneggiatura dallo stile di scrittura diretto che riflette, anche da questo punto di vista, le atmosfere e le influenze degli anni ’70. Tutti i costumi, gli oggetti, le decorazioni per il set sono stat acquistati nei negozi di antiquariato e in quelli vintage.

La produzione Se a dirigere il film c’è Shane Black, a produrlo c’è un certo Joel Silver. E chi è, si chiederanno molti di voi. Forse così a brucia pelo il nome di questo produttore non dice poi molto, ma se vi sveliamo ha già lavorato a film come Die Hard, Arma Letale, Kiss Kiss Bang Bang e Sherlock Holmes siamo certi che la prospettiva assumerà dei contorni del tutto nuovi. Insomma, a leggere il curriculum di Silver siamo ben certi che quello che ci aspetta è un nuovo buddy movies in cui una coppia di “idioti” si trova a dover risolvere un giallo misterioso, in un film che è un mix di azione e commedia.



Russell Crowe è Haley Duro e minaccioso. È così che viene presentato il personaggio di Russell Crowe che nel film interpreta un ex poliziotto dalla mentalità rigida e fermamente convinto nell’esistenza di codici di condotta da seguire. Interessante e pragmatico, Haley non si preoccupa di utilizzare la violenza se la ritiene necessaria a risolvere le questioni. Preciso, ordinato, puntiglioso è anche uno che prende molto sul personale qualsiasi tipo di commento, comportamento o atteggiamento.



Ryan Gosling è March Affascinante e pericoloso, il detective privato interpretato da Gosling è molto più vicino a un piccolo truffatore che a un uomo di legge. Disordinato e sempre in cerca di scorciatoie vive un po’ alla giornata ed è fermamente convinto che le cose possano sempre migliorare. A salvarlo è in realtà la presenza della figlia adolescente, l’unica in grado di metterlo seriamente in riga.



Angourie Rice è la figlia adolescente Attrice australiana sono in molti a descriverla come la vera rivelazione del film. La giovane star interpreta Holly, la figlia di Gosling anche se non si capisce chi tra i due sia davvero il genitore. Il loro è un rapporto disfunzionale e la ragazzina, pur essendo affascinata dal lavoro del padre, cerca in tutti i modi di renderlo un uomo migliore. Forte, dura, intelligente è anche adorabile e sfacciata ed è il vero cervello della storia.



Margaret Qualley è Amelia Interessata a diradare la cortina di smog che si sta abbattendo su Los Angeles, Amelia si mette in pericoloso proprio a causa di questo sul interesse. Il coraggio che riversa su questa causa le cause diversi problemi e, quando scompare nel nulla, i due curiosi detective si sentono in dovere di doverla cercare e aiutarla, prima che lo faccia qualcun altro.



Kim Basinger è la mamma di Amelia Non vi aspettate il tipico rapporto d’amore tra madre e figlia. Quello tra Amelia e sua mamma Judith è piuttosto complicato. La Basinger ha un ruolo fondamentale nel film dato che interpreta il Capo del Dipartimento di Giustizia della California, ma è una donna fredda e calcolatrice e non è molto vicina a sua figlia.



Yaya DaCosta è una donna dalle mille sorprese Braccio destro di Judith, Tally è un personaggio particolare che ci riserverà anche un’inaspettata sorpresa nel corso del film. Divertente e sfaccettata, Tally non è una donna come tante altre e in lei convivono due lati completamente opposti.



I Killer Ben tre i cattivi del film: il primo è interpretato da Matt Bomer, si chiama John Boy ed è in assoluto il più pericoloso di tutti. Risolutore, John viene chiamato a rapporto quando le cose si complicano e serve qualcuno che riesca a portare a termine il lavoro.

A interpretare gli altri due villain della storia sono invece Keith David, che interpreta un killer noto come “il Tizio più Vecchio” e Beau Knapp che ricopre il ruolo di Blue Face.



Location e musiche Pur essendo ambientato principalmente a +, gran parte degli interni e anche degli esterni del film sono stati girati ad Atlanta, in Georgia. Non manca tuttavia uno sguardo e uno studio della Los Angeles di quegli anni, attraverso i suoi luoghi più noti come Sunset Boulevard, il viale della musica, delle commedie, dei film e dei party; Hollywood, il luogo dove i sogni diventano realtà o Santa Monica, posto delle spiagge e del relax. Sul sito ufficiale del film è possibile fare un divertente tour alla scoperta di Los Angeles attraverso una mappa interattiva e vedere se e come sono cambiati i luoghi dal 1977 a oggi.



Fondamentale per il film anche la scelta musicale con una colonna sonora che vanta pezzi degli Earth, Wind & Fire, dei Bee Gees, dei Kiss, dei Kool & the Gang, degli America e Al Green, tutte musiche che servono a evocare il senso del tempo e dello spazio degli spettacolari anni ’70.



