Oliver Onions: da Bud Spencer e Terence Hill a Sandokan. La loro storia in un libro

Guido De Angelis racconta in un libro la meravigliosa storia dei suoi trionfi musicali tra cinema, tv e futuri concerti Guido e, a destra, il fratello Maurizio con la famosa dune buggy usata nel film “…altrimenti ci arrabbiamo!” (1974) Enrico Casarini







Ci ha fatto sognare per tutta la vita con le canzoni e le colonne sonore create dagli Oliver Onions, cioè lui e il fratello minore Maurizio, e con le serie e i film che ha prodotto. Ora ha deciso di raccontare in un libro appena uscito la sua di vita, creativa e avventurosa come poche, pensando bene di intitolarlo “Il sognatore” (Mondadori Electa; 192 pagine, 20 euro). Ecco, è bello scoprire che Guido De Angelis (ovvero «Sandokaaan!» e «Orzowei, na! na! na!», ovvero “Elisa di Rivombrosa” e “Doc West”) ci ha fatto sognare perché lui stesso non è mai stato altro che un sognatore. Con Sorrisi, però, De Angelis parla di storia e di progetti: tutta realtà…

Il libro si apre con una data e un luogo: ha iniziato a raccontarsi il 16 agosto 2018 a Gracefield. Dove si trova Gracefield?

«In Irlanda. È una vecchissima casa in mezzo ai boschi, dov’è nata anche “Elisa di Rivombrosa”. È da lì che ho telefonato in Italia ai miei collaboratori, dopo aver letto in una settimana un romanzo inglese del Settecento, “Pamela” di Samuel Richardson. Ho detto loro che dovevamo fare una serie su una domestica che s’innamorava di un nobile, con tutti i problemi che ne conseguivano, naturalmente ambientata in Italia, tra i castelli del Piemonte, e non in Inghilterra. Avevo già prodotto una serie di grandissimo successo come “Incantesimo”: con “Elisa”, però, feci il salto decisivo».

Dovremo proseguire di curiosità in curiosità: perché “Rivombrosa”?

«È un nome che mi è venuto fuori così, senza un motivo».

Quella da produttore era la sua seconda vita. La prima era stata quella da musicista. Con Maurizio avete fatto di tutto: dischi vostri, produzioni con Lucio Dalla, Claudio Baglioni, Gabriella Ferri… E soprattutto colonne sonore…

«Più di 170…».

Perché negli Anni 80 avete staccato il piede dall’acceleratore?

«Era cambiato lo “stile”. Non ci chiedevano più melodie o temi, ma effetti, atmosfere sonore. Non eravamo interessati e abbiamo deciso di smettere, di comune accordo. Siamo fatti così… Pensi che attorno al 1976 avevamo rifiutato due contratti incredibili per stare sei anni in America a fare colonne sonore. Ci siamo guardati in faccia e ci siamo chiesti se per i soldi avremmo potuto dimenticarci della famiglia, di mamma, di papà, di nostra sorella Emma.. Dimenticarci degli amici, del nostro bar, della pizza presa bollente al forno alle 6 del mattino, uscendo dallo studio di registrazione… La risposta fu “No, grazie”».

Qual è stata la prima canzone che lei e Maurizio avete scritto?

«Sono state quelle che uscirono nel 1963, nel nostro primo 45 giri, firmato Guido & Maurizio: “La goccia d’acqua” e “Un vecchio macinino”, che forse fu davvero la prima: “Ho un vecchio macinino, che i 40 non li fa. Anche se va giù in discesa, mai la calma perderà”…».

La canzone della svolta, però, è stata “Tanto pe’ cantà”, cantata da Nino Manfredi al “Festival di Sanremo” del 1970…

«Ci ha azzeccato! Noi avevamo già fatto tanti arrangiamenti, per Dalla, per Baglioni e altri. Con quella, però, arrivammo a Sanremo, con Maurizio a dirigere l’orchestra. Si ricorda la battuta di Manfredi? “Attacca Mauri’, che se n’annamo”…»

Mi ricordo anche che Manfredi si accese una sigaretta di fronte alle telecamere prima di cominciare a cantare. Un gesto guascone per i tempi. Lo avevate provato?

«Ma no, è tutto nato lì, fu un’idea di Nino. Con Manfredi nacque un’amicizia, e non solo… Un anno dopo lo incontrai in un corridoio della Rca e lì, su due piedi, mi chiese se volevamo fare la colonna sonora del suo primo film, “Per grazia ricevuta”. Io, con una faccia come il… Vabbe’, ha capito… Io gli dissi “Ma certo! Sì!”. Tornai a casa e vidi Maurizio al pianoforte alle prese col solito arrangiamento da 30mila lire secche, senza alcun diritto in più (sa, eravamo i “giovani”, dovevamo fare esperienza…). Gli raccontai dell’incontro e della proposta: “Naturalmente gli hai detto di no”, fece Maurizio. “Naturalmente gli ho detto di sì”, replicai io. Maurizio diede una gran botta al piano: “Ma che ne sappiamo noi di colonne sonore?”. Io mi arrabbiai davvero: “Se non smetti con ’sto pianoforte, ti chiudo il coperchio della tastiera sulle mani e te le mozzo! Ma secondo te noi siamo due rimbambiti che non sanno fare una colonna sonora!? Vediamo i film, abbiamo tutti i dischi possibili… E adesso andiamo a scuola!”. Insomma, andammo al cinema Politeama di Frascati (il film non me lo ricordo), ci concentrammo su come funzionava la musica e decidemmo di tornare con un bloc notes e una lampadina. Ci mettemmo a discutere, a prendere appunti… Finché ci urlarono “Smorzate la luce!”. Una volta, due volte… Alla terza ci cacciarono. Per strada ci guardammo: “Forse il metodo per imparare non è questo”».

Che cosa avete imparato?

«Che per fare una colonna sonora bisogna capire le situazioni, entrare nell’anima dell’autore. È tutto un fatto di sensibilità: noi ce l’abbiamo. Poi io penso che tutti siamo fermi a una stazione dove, a un certo punto, arriva un treno e si ferma per due minuti: è il momento in cui ti decidi la vita. Io ero convinto che dovessimo salirci: se ci fossimo rivelati due incapaci, ci avrebbero fatto scendere. Ma se non riconosci il tuo treno, magari non passerà più. Bisogna essere anche un po’ incoscienti. Noi eravamo così».

Come è nato il nome “Oliver Onions”?

«È come si firmava George Oliver Onions, uno scrittore inglese vissuto a cavallo tra l’Ottocento e il Novecento. Ce ne parlò Susan Duncan Smith, che collaborava con noi come autrice di testi, e la idea ci colpì, così la prendemmo: anche noi saremmo stati Oliver Onions. Tanto non è che fosse una cosa coperta da copyright».

Quell’urlo: «Sandokaaan!»… Chi lo lanciò la prima volta, lei o Maurizio?

«Lo gridammo insieme. La musica c’era già, ma non sapevamo cosa cantarci sopra, così ci siamo detti “E se dicessimo «Sandokan»?”, e giù a urlare. Quando presentammo la colonna sonora alla Rai, due dirigenti ci guardavano con gli occhi sbarrati. Il regista Sergio Sollima, invece, continuava a dire “Sì! Sì!”, perché era ciò che voleva: una “chiamata alle armi”. Voleva che le famiglie a cena in cucina mollassero tutto e corressero in salotto, di fronte alla tv».

Usaste anche il sitar: non era uno strumento così popolare nell’Italia del 1976…

«Avevamo e usavamo molti strumenti inconsueti per l’epoca. Le prime volte che andavo in America, tornavo sempre con una pianola, un organo, una chitarra… E avevo sempre l’ansia che mi bloccassero in dogana, così invecchiavo gli strumenti, li sporcavo, li raschiavo, gli appiccicavo sopra qualcosa».

Avete avuto una lunga collaborazione e una vera amicizia con Bud Spencer e Terence Hill. Parliamo, per esempio, del coro di “…Altrimenti ci arrabbiamo!”?

«Bud… C’era un momento, nel coro, in cui doveva fare uno stop e fare un verso come per dire “Io sono qua”, così iniziò a giocare con le dita sulle labbra e lanciò quell’“Eh!”… Se l’è inventato lui. Quello era un coro importante di Madrid, solo repertorio classico!, e noi gli abbiamo chiesto di fare un “la-la-la-la”… Insomma, la direttrice, una signora anziana, piccolina, durissima, era sconcertata. Anzi, mi avrebbe ucciso con lo sguardo! Così Bud mi fa: “La vedi? Hai capito che ti odia? Ti do un consiglio vero: se diventa più dolce e ti offre un caffè, non lo prendere!”».

È vero che ha lei l’auto dune buggy contesa nel film?

«Ce n’erano due. Una, come si vede nel film, finì bruciata; l’altra la comprai e la portai a casa, a Rocca di Papa (Roma). La vendetti dopo sei o sette anni, però: lì fa freddo e girare in dune buggy mi faceva venire i reumatismi al braccio sinistro. Qualche mese fa i miei figli Marco e Nicola mi fanno una sorpresa: mi regalano una dune buggy. “Assomiglia proprio a quella!”, dico a Marco. Poi apro il vecchio libretto di circolazione e ci trovo il mio nome: era lei! Secondo lei che ho fatto, allora?».

Immagino che abbia pianto: le si è strozzata la voce anche adesso.

«Certo. Non mi vergogno di piangere quando è ora di farlo. L’ho fatto tante volte. Nel libro racconto un episodio accaduto in Zimbabwe, attorno al 1999, quando si girava “Sotto il cielo dell’Africa”, una mia produzione con Carol Alt che poi ha trasmesso Canale 5: credo di essere riuscito ad aiutare a salvare la vita a un bambino malato, ho fatto tutto il possibile… La vita non è solo nostra, è anche degli altri: non puoi agire con egoismo, pensando solo ai cavoli tuoi. Per me l’idea del “conosci te stesso” è importantissima, ma conoscere se stessi attraverso gli altri è tutta un’altra cosa. Nessuno può arrogarsi il diritto di pensare di conoscersi senza confrontarsi con gli altri: sono gli altri che ti fanno capire che qualcosa vali».

Nella serie “Doc West” ha interpretato un giocatore di carte, ma in quale tra i tanti film a cui ha lavorato avrebbe voluto una parte sostanziosa?

«Mi mette in difficoltà. Ho fatto l’attore solo un’altra volta, in Germania, nel 1977, in un film per cui avevamo scritto la colonna sonora, “Tod Oder Freiheit” (La morte o la libertà, ndr), tratto dal dramma di Schiller “I masnadieri”… Ma in effetti non so risponderle. Non è un mio sogno».

E qual è il prossimo sogno del Sognatore?

«Nuovi concerti. Dopo la morte di Bud Spencer, nel 2016, Maurizio e io ci siamo detti che gli dovevamo qualcosa e così siamo tornati sul palcoscenico per alcuni concerti andati benissimo. Il 3 novembre festeggeremo a Lucca i nostri 60 anni di carriera con una serata piena di ospiti, poi andremo in tournée, una decina di concerti da Roma a Milano, Torino, Bologna… Sa che in scena siamo irriconoscibili? Siamo due bambini!».

Suo fratello Maurizio l’ha seguita nella scrittura del libro?

«No! Sapeva che lo stavo scrivendo, ma mi sono sempre tenuto lontano da lui, perché non volevo che mi influenzasse. Qualche giorno fa, finalmente, ero pronto a dargli la sua copia (ci tenevo che fosse proprio il libro di carta, consegnato “a mano”!) e lui m’ha guardato e m’ha detto “Ce l’ho già…”. Ma come!? “Certo, pensavi che ti stessi ad aspettare? Ne ho comprate due copie!”. Così mi restava solo da chiedergli come l’aveva trovato: “Bello, bello, bello”, m’ha risposto».

Quando si guarda allo specchio, che cosa vede? Un tigrotto di Mompracem che canta “Sale e scende la marea” o un nobile che s’aggira nel Settecento di “Elisa di Rivombrosa”?

«Vedo un uomo non stanco, che ha vissuto un miliardo di emozioni. Uno che si guarda indietro con tenerezza. Alla fine io sono un ottimista e credo veramente nella bontà della gente, anche se questo m’è costato tantissimo: non sempre sono stato ricompensato, molte volte sono stato maltrattato, specialmente quando ho fatto il produttore. Però non riesco proprio a odiare».