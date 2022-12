Oscar 2023: i film in corsa per le nomination

Un uomo precipita verso la morte da una montagna in Corea del Sud: è saltato o è stato spinto? Quando il detective arriva sulla scena, inizia a sospettare della moglie del morto – ma si ritrova intrappolato in una rete di misteri, come dice il titolo italiano. Palma per la migliore regia a Cannes 2022 e nomination al Golden Globe come miglior film in lingua straniera per l’undicesimo titolo di Park Chan-wook, a sei anni dal successo di “Mademoiselle”, è considerata anche una delle migliori pellicole dell’anno dal New York Times, dall’Independent e da Empire, ed è stato scelto per rappresentare la Corea del Sud ai prossimi Oscar. Prossimamente nei nostri cinema.