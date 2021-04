Oscar, sarà una notte di grandi sfide

La cerimonia di premiazione in onda su Tv8 e Sky Cinema: in lizza anche Pausini e “Pinocchio” Oscar Credit: © Getty Paolo Fiorelli







Un po’ in ritardo ma sempre irrinunciabili: quest’anno agli Oscar, che arrivano due mesi dopo rispetto al solito, ci saranno anche collegamenti video con Londra e Parigi per gli artisti che non hanno potuto raggiungere il Dolby Theatre di Los Angeles, tradizionale sede della cerimonia. Una delle tante conseguenze del coronavirus.

A trasmettere l’evento nella notte tra domenica 25 e lunedì 26 saranno Tv8 in chiaro e Sky Cinema. Il film con più nomination (10) è “Mank”, sulla storia dello sceneggiatore Herman J. Mankiewicz che insieme con Orson Welles scrisse “Quarto potere”, ma il vero favorito è “Nomadland”, vincitore dell’ultima Mostra del cinema di Venezia.

Occhio anche a “Il processo dei Chicago 7”, successo di Netflix. Annunciano i premi stelle come Brad Pitt, Harrison Ford, Joaquin Phoenix, Reese Whiterspoon, Halle Berry...

A rappresentare l’Italia ci sono “Pinocchio”, che ha ricevuto due nomination (per trucco e costumi), e Laura Pausini, già vincitrice di un Golden Globe e candidata al premio per la Miglior canzone con “Io sì (Seen)”: il pezzo fa parte della colonna sonora di “La vita davanti a sé”, il film di Edoardo Ponti con Sophia Loren.