Pio e Amedeo: «Anche al cinema siamo senza freni»

Parlano i protagonisti del film di Gennaro Nunziante "Come può uno scoglio" Giusy Cascio







L’ultima volta che avevamo intervistato Pio e Amedeo, si scommetteva: “Non c’è due senza tre e il quarto vien da sé”. Ed eccoci qua, con la copertina di Sorrisi numero quattro dedicata a loro che al momento spopolano al cinema diretti dal regista Gennaro Nunziante nella commedia “Come può uno scoglio”.

Ragazzi, facciamo un brindisi speciale per questa quarta cover?

Pio: «Brindiamo! Tiro fuori anche il Telegatto (vedi box sotto, ndr) che sta nel posto d’onore del mio studio».

Amedeo: «A me sarebbe bastata già soltanto la prima cover. Per me Sorrisi è uno di famiglia. Ricordo ancora la felicità di mio padre per il primo trafiletto uscito, quando facevamo “Le Iene”».

Pio: «Anch’io: tuo papà, il signor Federico, se lo incorniciò».

Ora incorniciate un altro successo con il vostro film. Come mai questo titolo? C’entra Lucio Battisti, è una citazione del brano “Io vorrei... non vorrei... ma se vuoi”?

Pio: «No, Battisti non c’entra. L’idea è di Gennaro e noi ci siamo fidati della sua esperienza (Nunziante è il regista di tanti film di successo di Checco Zalone oltre che del precedente di Pio e Amedeo, “Belli ciao”, ndr).

Amedeo: «La verità è che io ancora non l’ho capito, questo titolo».

Pio: «Nel film però si tratteggia la differenza tra “uomo di scoglio”, intraprendente, e “uomo di sabbia”, più cauto. Forse è un richiamo a quello».

Amedeo: «Ma Pio! Così è come spiegare un quadro! In fondo il titolo non è importante. Tanto il nostro pubblico alla cassa del cinema chiede “due biglietti per Pio e Amedeo”».

Il regista ha dovuto “arginare” la vostra esuberanza sul set?

Pio: «Siamo stati bravissimi, ci siamo affidati completamente a lui».

Amedeo: «E per interpretare i nostri personaggi, due opposti, abbiamo esagerato certi lati del nostro carattere».

Pio è un avvocato aspirante sindaco di Treviso, Amedeo un ex detenuto che lavora come autista di Pio. Pio è elegante, Amedeo sgargiante. Pure nella vita è così?

Pio: «La fisionomia aiuta. Amedeo ha la faccia da 42-bis, perché il 41-bis (il regime carcerario che prevede l’isolamento, ndr) non basta. Io ho il viso di uno che lucida l’argenteria».

Amedeo: «Io però sono più bello, guardi che addominali (ride)».

A fare shopping di abiti ci andate insieme o separati?

Amedeo: «Io mi metto solo i vestiti che mi regalano. Detesto lo shopping»

Pio: «Amedeo è oculato: deve girare cinque negozi per vedere se trova lo stesso articolo a un costo minore».

Amedeo: «Se spendo più di 60 euro per una maglia, non ci dormo la notte».

Pio nel film ha un accento nordico perfetto. Dove ha studiato?

Pio: «Una settimana a Treviso. Assorbo subito, come una spugna».

Amedeo: «Confessa che da quando vivi a Milano fingi di essere milanese, parli tutto settentrionale e ti sei dimenticato il pugliese, dillo!».

Amedeo, invece, canta benissimo in napoletano.

Amedeo: «Ho una grande passione per i neomelodici perché cantano tanti temi popolari che i cantautori “alti” scartano. Li stimo perché hanno coraggio, osano. E sono assolutamente comici, di una comicità involontaria».

La vostra comicità invece è assolutamente voluta. E il risultato è esilarante. A parte far ridere, qual è la cosa che vi riesce meglio?

Amedeo: «Essere onesti. Un giorno di noi si dirà che, magari, siamo scarsi, ma non si potrà dire che non siamo due persone perbene».

Pio: «Il lavoro di squadra».

Amedeo: «Con chi lavora con noi non c’è gerarchia, né timore reverenziale. Anzi: i complimenti ci imbarazzano».

Dunque non vi diremo che siete bravi. Entriamo però nel cuore della storia: a un certo si scopre che Amedeo da ragazzo suonava in una band e voleva fare la rockstar. Quali erano i vostri sogni giovanili?

Amedeo: «Io ho sempre voluto fare questo mestiere. Mai desiderato altro».

Pio: «A me è rimasto un cruccio: fare il pescatore. Chissà come sarebbe andata se avessi vissuto di quello».

Adesso che siete due splendidi 40enni, avete altri progetti?

Amedeo: «Diventare due splendidi 50enni!».

Pio: «Viverne altri 50 di anni così».

Amedeo:«Vivere come te? Non lo augurerei a nessuno!».

In che modo state contrastando gli inevitabili segni del tempo?

Amedeo: «Faccio come mia zia: acqua e sapone».

Pio: «Acqua fredda: tonifica».

Amedeo: «La verità? Pio è andato dal chirurgo estetico, per questo è liscio».

Torniamo seri. Nel film c’è una frase che fa riflettere: «Le ore sono anni per chi aspetta». Cosa volete realizzare entro il 2024?

Pio: «Intanto proseguire il tour nei teatri (che riprende il 12 febbraio da Bologna, ndr) che ci dà tanta soddisfazione, perché è bellissimo sentire l’abbraccio della gente dal vivo».

Amedeo: «Poi vorremmo renderci “autonomi”. Siamo grati a Gennaro Nunziante per il percorso fatto, ma vorremmo debuttare come registi».

E quando vi rivedremo in tv?

Pio: «Stiamo scrivendo un nuovo show. Sarà un varietà diverso da “Felicissima sera”, ci vorrà tempo».

Amedeo: «Intanto speriamo che il film piaccia. Vedere la gente tornare ad affollare i cinema è una gioia».

In sostanza, “Come può uno scoglio” è un film sulla fratellanza. Voi due siete come fratelli. Come coltivate questo sentimento?

Amedeo: «Stando lontani!».

Pio: «Accettando i nostri limiti, così ci tempriamo a vicenda».

C’è qualcosa che ancora non riuscite a digerire l’uno dell’altro?

Pio: «Siamo come Sandra e Raimondo, sbuffiamo ma ci amiamo».

Amedeo: «Per elencare tutti i difetti di Pio serve un’altra copertina di Sorrisi».

Perfetto, allora la prenotiamo?

Pio: «Ok, la facciamo quest’estate».

Amedeo: «Se possibile, però, dite al direttore di allegare alla rivista anche un materassino per il mare con le nostre facce. Così la gente si diverte: ci può gonfiare, bucare…».

Un Telegatto giallo che vale oro!

Che momento di commozione è stata la consegna del Telegatto a Pio e Amedeo. I due comici l’hanno ricevuto dal direttore di Sorrisi, Aldo Vitali l’11 dicembre 2023 dopo il loro “Felicissimo Show” al Teatro degli Arcimboldi di Milano. «Per noi questo premio è il riconoscimento di un’intera carriera, perché Sorrisi è il giornale con cui siamo cresciuti» hanno detto gli artisti, che riprenderanno il tour nei teatri dal 12 febbraio 2024 (informazioni e biglietti su ticketone.it).