“Pretty Woman”: una favola che ci fa sognare da 31 anni

A commuovere, far sorridere e fare sognare durante il film è anche la colonna sonora che ci accompagna nelle scene più intense della storia. Sono soprattutto tre i momenti musicali che restano scolpiti nella mente dello spettatore. Nel primo vediamo Julia Roberts che sulle note di "Oh, Pretty Woman" di Roy Orbison passeggia per le lussuose strade di Los Angeles per fare shopping; il secondo è quello in cui "Fallen" di Lauren Wood ci accompagna mentre guardiamo i due protagonisti recarsi all'opera per vedere "La traviata"; il terzo è quello in cui i Roxette, verso la fine del film, cantano che tra Edward e Vivian "It must have been love".