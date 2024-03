Quante volte i Premi Oscar non ci hanno azzeccato

Il 10 marzo a Los Angeles (diretta su Rai1) saranno assegnate le statuette più ambite del cinema Oscar Credit: © Getty Paolo Fiorelli







Molti credono che il premio Oscar sia un po’ la “Corte suprema” del grande cinema: se un film lo vince, allora significa che è il più bello dell’anno. Molti altri pensano, anzi sanno, che non è così. Infatti, per quanto l’ambita statuetta sia assegnata da una giuria di assoluto valore (gli oltre 9 mila votanti dell’Academy, tra cui gli ex vincitori, sono tutti professionisti del settore) la storia parla chiaro: di “granchi” ne hanno presi parecchi. E questo pezzo è qui per ricordarlo.

L’appuntamento

Ma prima forniamo tutti i dettagli dell’appuntamento: la 96a edizione dei premi Oscar si terrà al Dolby Theatre di Los Angeles il 10 marzo 2024 e verrà presentata (per la quarta volta nella sua carriera) da Jimmy Kimmel. La Rai trasmetterà l’evento, cosicché potremo tifare in diretta anche per l’unico film italiano in competizione, “Io capitano” di Matteo Garrone, che gareggia come Miglior film internazionale. E questo ci permette di ricordare un “dettaglio” che spesso viene dimenticato: gli Oscar sono nati e restano concentrati sul mercato americano (perché un titolo possa concorrere ai premi deve essere stato distribuito nella contea di Los Angeles). L’unica eccezione riguarda appunto il Miglior film internazionale, candidato direttamente dai Paesi che lo chiedono. Ciò nonostante, alcune dimenticanze continuano a sbalordire. Andiamo a cominciare.

I favoriti agli Oscar 2024 (e c’è un italiano)

Il film con più candidature agli Oscar 2024 è “Oppenheimer” di Christopher Nolan: ha ottenuto ben 13 nomination. Seguono la commedia “Povere creature!” con Emma Stone (11), il dramma storico di Martin Scorsese “Killers of the flower moon” con Leonardo DiCaprio, Robert De Niro e Lily Gladstone (10). E tra i candidati come Miglior film internazionale spicca l’italiano “Io capitano” di Matteo Garrone, anche se il favorito nella categoria è “La zona d’interesse” di Jonathan Glazer.

Pietre miliari... anzi no!

Ci sono titoli che rappresentano delle pietre miliari. E anche se le classifiche sono soggettive, ce n’è uno che è stato spesso definito il più importante della storia del cinema: “Quarto potere” di Orson Welles. Ma nel 1942 la giuria preferì “Com’era verde la mia valle” di John Ford e Welles ottenne solo la statuetta per la sceneggiatura. Non che Ford sia rimasto esente da ingiustizie: nel 1957 “Sentieri selvaggi”, probabilmente il miglior western di sempre, non fu candidato ad alcun Oscar (come Miglior film vinse “Il giro del mondo in 80 giorni”)! Stessa sorte per “2001: Odissea nello spazio” di Stanley Kubrick, che non venne nominato come Miglior film nel 1969 e la statuetta andò al musical “Oliver!” (improbabile che lo abbiate nella vostra videoteca...). Kubrick ottenne solo la statuetta per gli effetti speciali. Anche “Apocalypse now” di Francis Ford Coppola ha segnato un’epoca e anch’esso fu sconfitto (nel 1980) da “Kramer contro Kramer”. Che almeno era un ottimo film. Non siamo sicuri si possa dire lo stesso di “Shakespeare in love”, che nel 1999 fu preferito a “Salvate il soldato Ryan” di Steven Spielberg e a “La vita è bella” di Benigni (che portò a casa comunque tre statuette: Miglior film in lingua straniera, attore e colonna sonora). L’episodio più surreale è anche il più recente, quando nel 2017 il bellissimo musical “La La Land” viene annunciato come vincitore sul palco... ma è un errore! In realtà ha vinto “Moonlight” (oggi assai meno ricordato).

Bel film, non il regista

Se si passa alla categoria del Miglior regista, si resta addirittura senza parole. Credereste mai che Alfred Hitchcock non ha mai vinto un Oscar in questa categoria? Gli fanno compagnia Charlie Chaplin, Orson Welles, Stanley Kubrick, Federico Fellini, Sergio Leone, Akira Kurosawa, Ingmar Bergman. Eppure spesso i loro film erano premiati. Quelli di Kubrick, per esempio, hanno vinto nove statuette. Ma si vede che la regia era il punto debole...

Chi sarà mai Cary Grant?

Cary Grant era l’attore preferito di Hitchcock e ancora oggi il suo nome è sinonimo di classe. Oscar vinti come miglior attore protagonista? Zero. Gli fanno compagnia: Marlene Dietrich, Greta Garbo, Steve McQueen, Peter Sellers, Jim Carrey, Kirk Douglas, Robert Mitchum, Tom Cruise, Johnny Depp, Harrison Ford.

Mettiamoci una pezza

Tanti i casi di “Oscar riparatori” dove c’è il sospetto che l’artista sia stato premiato non per il suo titolo migliore, ma per riparare ai torti del passato. È successo a John Wayne (premiato solo a 63 anni per “Il grinta”) e a Martin Scorsese (solo a 64 per “The departed - Il bene e il male”). Ma se ci mettessimo a contare anche questi casi, non finiremmo più...