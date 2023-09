Qui ai Forum Studios nascono le colonne sonore

Vi siete mai chiesti dove nascono le colonne sonore dei film più noti nella storia del cinema? Ve lo spieghiamo noi qui, anzi vi mostriamo chi ne è l’ideatore.

Si tratta di Marco Patrignani, produttore musicale che dal 1996 gestisce appunto i Forum Studios, gli studi di registrazione italiani dove sono nate musiche di fama mondiale come quelle dei film “Nuovo Cinema Paradiso”, “Il postino”, “La vita è bella” e “The hateful eight”. Fondati da quattro mostri sacri della musica (Luis Bacalov, Ennio Morricone, Piero Piccioni e Armando Trovajoli) e inaugurati nel 1952, i Forum Studios sono una sorta di tempio della musica per il cinema e sono diventati anche un punto di riferimento per registi come Federico Fellini, Brian De Palma, Franco Zeffirelli, Oliver Stone e Roberto Benigni, e di artisti italiani e internazionali tra cui Bruce Springsteen, Andrea Bocelli, Laura Pausini, Tiziano Ferro, Eros Ramazzotti, Zucchero, Pino Daniele, Fabrizio De André, Jovanotti, Renato Zero, Gianni Morandi e Claudio Baglioni.

Non solo: Patrignani è anche ideatore e direttore artistico del Roma Film Music Festival, giunto alla sua seconda edizione, che si svolge a Roma all’Auditorium Conciliazione e ai Forum Studios dal 30 settembre all’8 ottobre. Protagonisti dello spettacolo “Bugs Bunny at the Symphony” sono appunto Bugs Bunny, Daffy Duck, Silvestro e Titti, insieme agli altri Looney Tunes di Warner Bros. Per la gioia dei bambini (e non solo), le avventure dei personaggi animati saranno proiettate sul grande schermo mentre le loro colonne sonore originali saranno eseguite dal vivo, in perfetto sincrono con le immagini, dagli oltre 80 musicisti dell’Orchestra italiana del Cinema.

Qualche giorno dopo, il 6 ottobre, al Festival sbarcherà la ciurma del pirata Jack Sparrow e potremo vedere come mai abbiamo visto prima “I pirati dei Caraibi. La maledizione della prima luna”: il film sarà proiettato in alta definizione sul grande schermo e la colonna sonora eseguita dal vivo e in sincrono.

I due eventi sono il fiore all’occhiello di una manifestazione che prevede anche altri appuntamenti, masterclass e giornate professionali e celebra la “colonna sonora”, il terzo genere musicale più ascoltato al mondo, dopo il rock e il pop.