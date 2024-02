Renato Pozzetto: «Vi racconto come inventai il mitico TAAC!»

Vita, opere e passioni di un gigante del cabaret, della televisione e del cinema: a 83 anni ha scritto l’autobiografia “Ne uccide più la gola che la sciarpa” Renato Pozzetto in “Burro” (1989) Enrico Casarini







Vita, opere e passioni di un gigante del cabaret, della televisione e del cinema, che ha sempre cercato di vivere “sotto le righe”: a 83 anni Renato Pozzetto ha scritto l’autobiografia “Ne uccide più la gola che la sciarpa”. È un carosello di aneddoti con sorpresa finale, ovvero il soggetto (dal finale aperto) di “Una mucca in Paradiso”, film che Renato vorrebbe girare come seguito ideale dello strafortunato “Il ragazzo di campagna”. Il carosello parte da Gemonio (VA), paese del varesotto non lontano dal Lago Maggiore, dove i Pozzetto sono sfollati durante la Seconda guerra mondiale e dove il bimbo Renato conosce il bimbo Aurelio Ponzoni, detto Cochi. Una coppia di amici, Cochi e Renato, destinata a portarci molta allegria. Sorrisi ha raccolto qui alcuni dei passaggi più avvincenti del libro.

Io e l’amico Cochi Ponzoni

«Una sera, mentre ero in stazione a Gemonio ad aspettare papà con mia madre Clementina, vedendo avanzare quel treno a vapore sino a fermarsi davanti a noi, con il babbo che scendeva, alto, vestito di scuro in mezzo a quel fumo, mi sono detto: “Però, il padre di Cochi avrà anche la macchina, ma il mio di papà non è mica un povero Cristo, viaggia in treno, non una cosa da niente”».

Alla conquista di Milano

«A me il centro di Milano piaceva un sacco e ci tornavo dopo il lavoro con addosso il mio vestito migliore. Usavo anche un bel paio di scarpe, mandate dall’America. Erano da donna, però. Avevo tolto il tacco in modo da farle sembrare dei mocassini».

Gli inizi al cabaret

«Al Cab ’64 cominciava a venire un po’ di gente, anche solo per curiosità. Qualche amico si presentava perché aveva capito che la situazione per noi cabarettisti era disperata e ordinava addirittura lo champagne per sé e per gli attori poveri in canna».

La vita l’è bela

«La sigla finale di “Canzonissima” era “E la vita, la vita”, canzone nata in moto (…). Stavo tornando verso casa, a Milano, da Laveno. Mi vennero in mente alcune parole: “La vita l’è bela… basta avere l’umbrela… ti ripara la testa… sembra un giorno di festa…”. Era una bella frase. Cochi mi aiutò a scrivere un testo completo, Enzo (Jannacci, ndr) scrisse la musica».

Le lacrime di Enzo Jannacci

«Una sera siamo in corso di Porta Romana, che si incrocia con via Francesco Sforza. Forse venivamo dall’osteria. A un certo momento passa uno con una bicicletta da corsa vecchia, con le mollette per tenere i pantaloni lontani dalla catena. Enzo (Jannacci, ndr) gli grida qualcosa, tipo: “Dai che li riprendi!”, una frase spiritosa. Un istante dopo si blocca, segue con lo sguardo quello che se ne va e all’improvviso si mette a piangere… Ogni volta che ripenso a quella scena, la rivedo e mi commuovo anch’io. Aveva capito di aver fatto una cosa che avrebbe dovuto evitare perché la frase indirizzata al ciclista era fuori posto».

Quel ragazzo di Piazza Diaz

«Tutti, ovunque vada, mi chiedono come è nato il “Taac!” che ho usato sempre, anche nei film. Venne fuori osservando un modo di dire e di fare di un ragazzo che bazzicava la compagnia di Piazza Diaz a Milano ed era un assiduo del Derby. Mentre raccontava le sue avventure, puntava il dito indice sul petto di chi lo stava ascoltando, pronunciando un “Taac!” conclusivo per dare un tocco personale alla narrazione. Si chiamava Mario Valera».

Il successo in famiglia

«I miei genitori non seguivano le tappe della mia avventura. Avevano altri problemi più urgenti e persistenti. Mio padre non mi ha mai chiesto niente. Mia madre mi diceva: “Come va il lavoro?”. Io: “Bene!”. Diceva: “Ti ho visto in televisione”. Grazie, ero sempre in tv».

Gli autografi

«Non mi pare di aver mai ostentato il fatto di essere diventato un attore celebre. Ho sempre avuto difficoltà nel firmare autografi. Cosa che spesso ha fatto arrabbiare i miei figli: mi invitavano a essere più accogliente e disponibile senza capire che per me non era questione di disponibilità ma di imbarazzo nel comportarmi come una persona famosa».

Nudo in vasca con Edwige

«Il copione (del film “La patata bollente”, ndr) prevede che, una volta chiarita la situazione con Maria (interpretata da Edwige Fenech, ndr), torni l’armonia. La coppia di fidanzati decide di fare il bagno insieme e arriva il momento di girare la scena in cui noi due siamo nudi nella vasca. (…) Edwige e io entriamo nella vasca, veniamo ricoperti da una quantità di schiuma che maschera ciò che non va mostrato. Ci baciamo. Sembra tutto a posto. Invece, il direttore della fotografia blocca la scena spiegando di aver sbagliato a piazzare le luci. Tutto da rifare. (…) Intanto la schiuma svanisce, l’acqua si abbassa e io rimango lì, nudo nella vasca semivuota (…). Che poi, tutta roba piccola, intendiamoci. Al che, un elettricista che stava sopra di me, a maneggiare dei fari, si sporge e mi grida: “A Pozzè, guadagnerai qualche lira, ma fai ’na vitaccia!”».

L’uomo mascherato

(A Cervinia su una pista da sci) «si presenta (il maestro, ndr) con un’intera attrezzatura per me. Mi veste come un pirla, cammino a fatica con su gli scarponi, abbraccio gli sci e andiamo a prendere la seggiovia in mezzo a un sacco di patiti dello slalom. Esordio all’impianto: sbatto gli sci sulla faccia di un tizio in coda dietro di me. Bravo. Prima di mettermi in fila avevo tirato giù il passamontagna per non farmi riconoscere. Quello lì che ha appena beccato gli sci in faccia grida: “Uè, Pozzetto, stai attento, no?!”».