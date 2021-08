«Ritorno al futuro», 15 scene entrate nel mito

Perchè dopo 30 anni la saga di «Ritorno al futuro» è ancora tanto amata? Ecco 15 gif che spiegano tutto! Chiara Vitali







È ormai nel passato il 21 ottobre 2015, il giorno in cui Marty, Doc e Jennifer arrivano, direttamente dal 1985, per dare un'occhiata al futuro che li aspetta. Il 2015 profetizzato da Robert Zemeckis non è poi così simile alla nostra quotidianità, ma a nessuno interessa fare i paragoni: la saga di «Ritorno al futuro» è entrata nel mito per molti altri motivi. Se provate a ricordare con i vostri amici le scene più belle del film, vi ritroverete a chiacchierare per ore, tutti e tre i film contengono momenti indimenticabili. Ne abbiamo raccolti 15 che vi raccontiamo attraverso altrettante gif animate, ma sappiamo bene che molti altri sarebbero da aggiungere.

Le scene da ricordare