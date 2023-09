Segreti e magie del geniale Wes Anderson

È diventato un “mito del cinema” grazie al suo stile inimitabile. Noi di Sorrisi lo abbiamo incontrato Paolo Fiorelli







Wes Anderson si presenta vestito tutto in tinte pastello, compresi i capelli a caschetto color “caramella mou”. Lo abbiamo intervistato alla Mostra del cinema di Venezia e il pezzo lo pubblichiamo ora perché questo è il suo momento: nei cinema arriva “Asteroid City”, su Netflix ben quattro “piccoli film”, e c’è pure una mostra a Milano: “Wes Anderson - Asteroid City: Exhibition” (fino al 7 gennaio alla Fondazione Prada, dove troverete anche il “Bar Luce” disegnato dal regista). Troppo onore? No, perché Wes è quello che si definisce un autore “di culto”, grazie ai suoi film divertentissimi e con uno stile unico, fatto spesso di scelte bizzarre. Abbiamo approfittato dell’occasione per farcele spiegare...

Artificiale a chi?

Coloratissimo, stravagante, fumettoso... i suoi critici lo accusano di avere “uno stile artificiale”. Ma lui risponde: «Ogni film, nessuno escluso, è un artificio. Perciò i film più realistici e sinceri sono quelli che non cercano di nasconderlo ma lo mostrano apertamente. Come i miei».

Case di bambola

Le sue sono immagini straripanti di dettagli colorati e spesso in perfetto ordine, come in una casa di bambola. Perché? «Il fatto è che voglio dare allo spettatore più informazioni visive nel modo più chiaro possibile e nel minor tempo possibile. Questo è anche il motivo per cui spesso i miei personaggi parlano velocissimi».

Scatole cinesi

Molti film di Anderson usano lo schema del racconto nel racconto. Per esempio in “La meravigliosa storia di Henry Sugar” c’è uno scrittore che racconta la storia di un miliardario inglese che racconta quella di un dottore indiano che racconta quella di un santone... «In questo caso l’ho proprio ripreso dal libro di Roald Dahl, autore che amo moltissimo e che leggo a Freya, la mia bambina di 7 anni. Ma in generale amo usare le “storie cornice”, perché mi permettono di mostrare tanti universi diversi in un solo film».

Fedeltà

A proposito dell’amatissimo Dahl: lo sa che hanno cambiato alcune parole nei suoi libri perché ritenute offensive? È d’accordo? «Le faccio una premessa: io vorrei cambiare tanti dettagli del mio “Le avventure acquatiche di Steve Zissou”, ma non lo faccio, perché l’ho concluso. Insomma, se un autore interviene per cambiare la sua stessa opera, io non sono d’accordo. Figuriamoci se posso esserlo quando lo fanno altri!».

Attori feticcio

Le star fanno la fila per lavorare con Wes e i suoi film hanno cast lunghissimi. Per esempio in “Asteroid City” ci sono Scarlett Johansson, Tom Hanks, Adrien Brody, Ed Norton, Steve Carell, Matt Dillon, Willem Dafoe, Tilda Swinton... Alcuni poi ritornano regolarmente, come Bill Murray. Perché? «Sono amici. Con loro sul set si crea un’atmosfera divertente. E io so che se mi diverto mentre lavoro, poi le cose vengono meglio».

Film che “ci parlano”

Spesso nei suoi film i personaggi si rivolgono direttamente allo spettatore. Perché? «Così diventano anche narratori e creano complicità. O forse è solo che quando hai attori così bravi, vuoi che dicano più cose possibili».

Italia ispiratrice

«A Roma ho realizzato “Le avventure acquatiche” e anche un corto per Prada. E a Venezia vengo spesso, è una città così cinematografica... Fino a 22 anni ho visto solo il Texas. Ora vorrei disperatamente parlare italiano!». Quindi ama viaggiare? «Cerco posti originali. L’ultima volta che ho girato in America era 11 anni fa. “Asteroid City” l’ho realizzato in Spagna, ed è ambientato nel West...».

Il primo lavoro

«Cercavo 400 mila dollari ma alla Columbia mi dissero: “Non finanziamo film così piccoli! Non puoi spendere meno di 5 milioni!”. E io dissi solo: “Ok”».

Borse e cappotti

Era insicuro a quei tempi? «No, da giovane ero troppo sicuro. Alla prima proiezione c’erano in sala 386 persone e a metà film se ne erano andate in 20. E ogni volta dicevo: “Sta andando al bagno? Ma se va al bagno perché ha preso pure il cappotto?”. Fu uno shock».

Lockdown produttivo

Come mai tante storie tutte insieme? «Colpa del lockdown, che mi ha portato a passare più tempo chiuso in casa, davanti al mio computer. Ho già iniziato anche il prossimo lavoro: sarà un film d’animazione muto».

Abbasso le regole

Un’altra scelta bizzarra? Lo fa apposta? «No, i miei film non sono “strani” di proposito. Ho uno stile che si è formato così nel tempo. Però è vero che la normalità mi annoia. Ogni volta che devi girare una scena, per prima cosa ti verrà in mente il modo “normale” di farlo. Ecco, io non voglio farlo nel modo normale».

Titoli mitici (e dove trovarli)

Volete “assaggiare” il cinema di Anderson? Vi consigliamo di iniziare con...

I TENENBAUM (2001) - La pazza storia di una famiglia disfunzionale (come si direbbe oggi). Con Gene Hackman e Gwyneth Paltrow. Disponibile su Disney+.

MOONRISE KINGDOM (2012) - Una tenera e stravagante storia d’amore tra due ragazzini (e c’è anche Bruce Willis) su un’isola sperduta. Disponibile su Sky, Now e TimVision.

GRAND BUDAPEST HOTEL (2014) - Quattro Oscar (su nove nomination) e una miriade di grandi attori (tra cui Ralph Fiennes e Jude Law) per una rocambolesca avventura tra le mille camere di un hotel sui monti. Disponibile su Disney+.

I “corti” in streaming

Anderson ha firmato per Netflix quattro deliziosi “piccoli film”. Si comincia con “La meravigliosa storia...”, presentato a Venezia, che dura meno di un’ora. Seguiranno “The swan” (dal 28 settembre), “The ratcatcher” (dal 29) e “Poison” (dal 30).