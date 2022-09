Tanti auguri, mitica Sophia Loren!

Per i suoi 88 anni, Rai1 trasmette il documentario "Sophia!" dedicato a lei diretto da Marco Spagnoli Solange Savagnone







Per festeggiare gli 88 anni di Sophia Loren, martedì 20 settembre, Rai1 trasmette in prima serata il documentario “Sophia!”, diretto dal critico e regista napoletano Marco Spagnoli. «Non è solo un omaggio e un appassionato ritratto della grande diva, ma è soprattutto un’opera ricca di sorprese» ha dichiarato il regista. «Tra le tante curiosità, saranno mostrate una pagella scolastica, le foto della sua prima comunione, e si potrà ascoltare la sua prima intervista radiofonica. Si racconta anche come fu il produttore Goffredo Lombardo a cambiare il nome dell’attrice da Lazzaro a Loren, perché richiamava in qualche modo quello di Märta Torén, stellina svedese allora in auge».

Il documentario è narrato in prima persona dalla stessa Loren ed è ricco di filmati inediti e materiali di repertorio provenienti dagli archivi di tutto il mondo. Si tratta di un racconto intimo e appassionante che attraversa tutti gli aspetti della vita dell’attrice: il cinema, lo spettacolo, la vita privata, i trionfi, le sfide, le sofferenze. Dall’infanzia a Napoli durante la guerra, con la famiglia alla quale era legatissima, fino agli esordi a Cinecittà, i trionfi di Hollywood, i due Oscar, il grande amore con Carlo Ponti, il forte desiderio di maternità. Ma si racconta anche del flirt con Cary Grant, del rapporto con Vittorio De Sica e dell’amicizia che la legava a Marcello Mastroianni. Il racconto coinvolge anche alcune attrici italiane: Claudia Gerini, Matilde Gioli, Margareth Madè, Ludovica Nasti, Lina Sastri e Valeria Solarino confronteranno la loro esperienza di donne e di attrici con quella di Sophia Loren, l’ultima grande diva del cinema e un’icona italiana amata in tutto il mondo.