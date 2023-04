“Blue Beetle”, il trailer del nuovo cinecomic DC

In estate arriva in sala il primo film dedicato al personaggio dei fumetti che assume i superpoteri da uno scarabeo Cecilia Uzzo







Warner e DC hanno mantenuto la promessa: ecco il primo trailer di "Blue Beetle". Si tratta del debutto ufficiale del cinecomic dedicato all’omonimo supereroe, cui presta il volto Xolo Maridueña, già interprete di Miguel Diaz nella serie "Cobra Kai" e di Victor Graham in "Parenthood". L'appuntamento è in sala per il 17 agosto, poco dopo "The Flash". Il regista Angel Manuel Soto ha diretto il film scritto da Gareth Dunnet-Alcocer (“Miss Bala”).

Dai fumetti al cinema

Creato da Keith Giffen, John Rogers e Cully Hamner, il personaggio Blue Beetle, che nel corso del tempo ha avuto diversi alter ego (Dan Garrett, Ted Kord, Jaimie Reyes), è stato pubblicato da diverse case editrici a partire dal 1939. Nel 1983 la DC Comics ha acquistato il personaggio, introducendone nel 2006 una nuova versione di Blue Beetle, apparso per la prima volta nel 2006 in "Infinite Crisis #5", poi nel primo numero della serie di fumetti dedicati nel maggio dello stesso anno. Il nuovo Blue Beetle è il giovane Jaime Reyes i cui poteri derivano dallo scarabeo, oggetto di un'avanzata tecnologia aliena. Nel 2015 la Warner Bros. ha avviato lo sviluppo di un film dedicato a Blue Beetle che inizialmente era stato pensato per la piattaforma streaming HBO Max, ma dopo la fusione con Discovery, ha deciso per la distribuzione cinematografica.

Il trailer

La trama

Il neolaureato Jaime Reyes torna a casa pieno di ambizioni per il suo futuro, salvo scoprire che non è esattamente come l’aveva lasciata. Mentre cerca il suo scopo nel mondo, si ritrova inaspettatamente in possesso di un’antica reliquia di biotecnologia aliena: lo Scarabeo. Quando lo Scarabeo lo sceglie per essere il suo ospite simbiotico, Jaime riceve un’incredibile armatura capace di straordinari e imprevedibili poteri, cambiando per sempre il suo destino e diventando il supereroe Blue Beetle.

Cast

Oltre a Xolo Maridueña, il cast del film prevede Susan Sarandon nei panni della villain Victoria Kord; Adriana Barraza nel ruolo della nonna di Jaime, Nana; Damían Alcázar in quello del padre di Jaimie ed Elpidia Carrillo nel ruolo della madre. Bruna Marquezine è Jenny Kord, Raoul Max Trujillo è Carapax e George Lopez suo zio Rudy. Vedremo anche Belissa Escobedo nel ruolo della sorella di Jaime, Milagro, e Harvey Guillén in quello del Dott. Sanchez.