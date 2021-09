“Con tutto il cuore”: il trailer del film di Vincenzo Salemme

In uscita nelle sale il 7 ottobre

Ecco il trailer di "Con tutto il cuore", film scritto, diretto e interpretato da Vincenzo Salemme. Nel cast anche Serena Autieri, Cristina Donadio e Maurizio Casagrande.

La trama

Ottavio Camaldoli (Salemme) è un professore di latino e greco, che dopo un trapianto si ritrova con il cuore del famoso criminale noto come 'O Barbiere. Non sarebbe un problema se non fosse che donna Carmela (Donadio), la spietata mamma del Barbiere, è convinta che il figlio sia ancora vivo grazie al cuore che ora batte nel petto del professore. A Ottavio quindi on resta che scegliere tra la sua vecchia vita da onesto e quella da criminale.

Il cast

Vincenzo Salemme, Serena Autieri, Cristina Donadio, Maurizio Casagrande, Antonio Guerriero, Sergio D’Auria, Andrea Di Maria, Vincenzo Borrino, Gennaro Guazzo, Ciro Capano, Rodolfo Corsato, Marcello Romolo