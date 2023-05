“Fidanzata in affitto”: il trailer del nuovo film con Jennifer Lawrence

L'attrice è protagonista di una commedia che sarà presto in sala Cecilia Uzzo







È una commedia senza se e senza ma "Fidanzata in affitto", il nuovo film con protagonista Jennifer Lawrence, in arrivo nelle sale cinematografiche il prossimo 21 giugno. L’attrice interpreta una ragazza che, per risolvere la sua disastrosa situazione economica, accetta l’insolito incarico di “rendere uomo” un ragazzo prima che parta per il college, per volontà dei suoi stessi genitori. La trama del film, scritto e diretto da Gene Stupnitsky – regista di "Good Boys - Quei cattivi ragazzi" e co-autore di "Bad Teacher - Una cattiva maestra" – ricorda, molta alla lontana, "A casa con i suoi" con Matthew McConaughey e Sarah Jessica Parker, ma soprattutto inquadra Jennifer Lawrence in un ruolo comico sexy ben diverso dai suoi ultimi lavori, come il drammatico “Causeway” (2022) o la pellicola di fantascienza “Don’t look up” su Netflix.

La trama

Sul punto di perdere la casa della sua infanzia, Maddie scopre un intrigante annuncio di lavoro: ricchi proprietari di elicotteri cercano qualcuno con cui far "frequentare" il loro introverso figlio di diciannove anni, Percy, prima che parta per il college. Con sua grande sorpresa, Maddie scoprirà presto che con l'impacciato Percy non sarà un’impresa facile.

Il trailer

Il cast

La protagonista Jennifer Lawrence (Maddie) è affiancata da Andrew Barth Feldman (Percy), Matthew Broderick (il padre di Percy) e Laura Benanti (la madre di Percy). Completano il cast Natalie Morales, Scott MacArthur, Ebon Moss-Bachrach, Hasan Minhaj e Kyle Mooney.