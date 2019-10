“Gli uomini d’oro”: il trailer del nuovo film con Giampaolo Morelli, Fabio De Luigi ed Edoardo Leo

23 Ottobre 2019 | 9:00 di Giulia Ausani

È ispirato a una storia vera "Gli uomini d'oro", noir di Vincenzo Alfieri che esce al cinema il 7 novembre. Il film vanta un cast d'eccezione composto da Fabio De Luigi, Edoardo Leo, Giampaolo Morelli, Giuseppe Ragone, Mariela Garriga, Matilde Gioli, Susy Laude e con la partecipazione di Gianmarco Tognazzi.

Ambientato a Torino nel 1996, racconta la storia di Luigi (Morelli), un impiegato postale che ha sempre sognato la pensione anticipata per trascorrere il resto della sua vita in Costa Rica. Quando i suoi piani per la vecchiaia vanno in fumo, decide di rapinare il furgone portavalori che guida tutti i giorni. Per realizzare il colpo chiede aiuto al migliore amico Luciano (Ragone) e al collega Alvise (De Luigi). Nella banda entrano anche l'ex pugile detto il Lupo (Leo) e il couturier d'alta moda Boutique (Tognazzi). Ma quello dei criminali si rivela un lavoro molto pericoloso.