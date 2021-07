“I molti santi del New Jersey”: il trailer italiano del prequel de “I Soprano”

La storia del giovane Tony Soprano interpretato da Michael Gandolfini, nel cast anche Ray Liotta

Dopo tanti rinvii a causa della pandemia (il film sarebbe dovuto uscire in sala a settembre 2020) si fa sempre più vicino il momento di vedere “I molti santi del New Jersey”, il prequel della serie culto “I Soprano”.

Ambientato negli Anni 60, il film vede protagonista nei panni di un giovane Tony Soprano il figlio di James Gandolfini, Michael. Alla regia ci sarà Alan Taylor (che proprio per la serie ha vinto un Emmy) e ha lavorato su una sceneggiatura dello stesso creatore David Chase insieme a Lawrence Konner.

La trama

Siamo negli Anni 60, l’epoca delle rivolte di Newark, nel New Jersey, dei violenti scontri che vedono protagoniste la comunità afroamericana e italiana. Un Tony Soprano adolescente sta diventando un uomo proprio nel mezzo di questi tumulti. La potente famiglia DiMeo si trova sfidata da gangster rivali ed è proprio lo zio che idolatra, Dickie Moltisanti, a trovarsi in mezzo. La sua influenza sarà determinante per trasformare il giovane nipote nel boss che abbiamo conosciuto.

Il cast

Oltre a Michael Gandolfini nel cast troviamo Alessandro Nivola, Leslie Odom Jr., Jon Bernthal, Corey Stoll, Billy Magnussen, John Magaro, Michela De Rossi, ma anche Ray Liotta e Vera Farmiga.