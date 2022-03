“Il sesso degli angeli”: il trailer del nuovo film di Leonardo Pieraccioni

Pieraccioni e Sabrina Ferilli sono i protagonisti di questa commedia in arrivo il 21 aprile "Il sesso degli angeli" Giulia Ausani







Leonardo Pieraccioni e Sabrina Ferilli sono i protagonisti di "Il sesso degli angeli", nuova commedia diretta dallo stesso Pieraccioni. Il film uscirà al cinema il 21 aprile.

La trama

Don Simone (Pieraccioni) è un prete di frontiera, con una chiesetta sempre in difficoltà frequentata da pochissimi fedeli. Ma tutto cambia quando un eccentrico zio gli lascia in eredità una prolifica attività in Svizzera che promette di risollevare le sorti economiche dell'oratorio. Don Simone allora parte alla volta di Lugano per andare a visitare quello che pensa essere un albergo e che si rivela invece essere... un bordello.

Il cast

Oltre a Pieraccioni e Ferilli, nel cast troviamo Gabriella Giovanardi, Eva Moore, Maitè Yanes, Valentina Pegorer, Giulia Perulli e Massimo Ceccherini.

Il trailer