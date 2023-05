“Killers of the Flower Moon”: il trailer del nuovo film di Martin Scorsese

Accolto da una standing ovation a Cannes, ha come protagonisti Leonardo DiCaprio e Robert De Niro Cecilia Uzzo







È appena stato presentato in anteprima mondiale al Festival di Cannes "Killers of the Flower Moon", il nuovo film di Martin Scorsese che in Italia uscirà al cinema il prossimo 19 ottobre, per poi venire successivamente distribuito in streaming su Apple TV+.

La pellicola, che la critica ha già definito «il nuovo capolavoro di Scorsese», ha un cast stellare, guidato da Leonardo DiCaprio e Robert De Niro e rappresenta anche la settima collaborazione tra il regista e DiCaprio e l’undicesima con De Niro. I due attori avevano già lavorato insieme in “The Audition”, sempre di Scorsese, nel 2015. "Killers of the Flower Moon" è scritto dal premio Oscar Eric Roth (“Forrest Gump”, “Ali”, “Munich”, “Il curioso caso di Benjamin Button”, “A Star Is Born”) e si basa sul libro omonimo di David Grann, incentrato sui veri omicidi di alcuni membri della Nazione Osage, popolazione nativo-americana di Osage County (Oklahoma).

La trama

Ambientato nell’Oklahoma degli Anni 20, il film segue la storia degli omicidi di numerosi membri della Osage Nation, popolazione nativo-americana, a seguito dello sviluppo di insediamenti petroliferi nella zona. Su questi crimini, denominati “il regno del terrore di Osage”, indaga l’FBI, ancora in fase embrionale.

Il teaser trailer

Il cast

Oltre a Robert De Niro e Leonardo DiCaprio, che interpretano rispettivamente William Hale e suo nipote Ernest Burkhart, il cast comprende Lily Gladstone (Mollie, Osage sposata con Ernest), Jesse Plemons (agente dell’FBI Tom White), Brendan Fraser, John Lithgow, Tantoo Cardinal, Cara Jade Myers, JaNae Collins e Jillian Dion, William Belleau, Louis Cancelmi, Jason Isbell, Sturgill Simpson, Tatanka Means, Michael Abbott Jr., Pat Healy, Scott Shepherd.