“Lightyear”: il primo trailer del film Disney-Pixar

Ecco le prime immagini del film che racconta le origini del "vero" Buzz Lightyear, ranger spaziale

È uscito il primo teaser trailer di "Lightyear – La vera storia di Buzz", film Disney-Pixar che racconta la vera storia di Buzz Lightyear, ranger spaziale che, nell'universo di "Toy Story", ha ispirato il giocattolo che tutti conosciamo.

A dare la voce a Buzz nella versione originale è Chris Evans: «La frase "Un sogno che diventa realtà’ viene usata spesso, ma non aveva mai significato così tanto nella mia vita» ha commentato l'attore «Chi mi conosce sa quanto io ami profondamente i film d'animazione. Non posso credere di poter far parte della famiglia Pixar e di lavorare con questi artisti davvero brillanti che raccontano storie come nessun altro. Vederli lavorare è a dir poco magico. Ogni giorno mi do un pizzicotto».

Il film, che uscirà al cinema nel 2022, è diretto da Angus MacLane, già co-regista di "Alla Ricerca di Dory".