“Maigret”: il trailer del film con Gérard Depardieu

A settembre arriva al cinema un nuovo adattamento dei romanzi gialli di Georges Simenon Redazione Sorrisi







È il 15 settembre 2022 la data che riporta un celebre commissario francese al cinema. Si intitola "Maigret", come il personaggio nato dalla penna di Georges Simenon, il film diretto da Patrice Leconte ("Il marito della parrucchiera") in arrivo nelle sale. Già protagonista di ben quattordici adattamenti cinematografici, questa volta il commissario è interpretato da Gérard Depardieu, che indaga sul caso di una giovane donna trovata morta. Il romanzo da cui è tratto il film è quello del 1954 "Maigret e la giovane morta" (titolo originale: "Maigret et la jeune morte").

Il trailer

La trama

Maigret indaga sulla morte di una giovane ragazza. Non c'è niente che la identifichi, nessuno sembra conoscerla o ricordarla. Durante le indagini incontra una delinquente che somiglia stranamente alla vittima e risveglia in lui il ricordo di un'altra scomparsa, più antica e più intima.

Il cast

A completare il cast guidato da Gérard Depardieu, ci sono Jade Labeste, Mélanie Bernier, Aurore Clément, André Wilms, Hervé Pierre (della Comédie Française), Clara Antoons, Pierre Moure e Bertrand Poncet.