“Red”: la trama e trailer del nuovo film Pixar

S'intitola "Red" ed è il nuovo lungometraggio d’animazione Pixar Animation Studios. Dai creatori di "Inside out" e "Gli incredibili" e diretto da Domee Shi, arriverà al cinema in Italia il 10 marzo 2022.

Nel trailer ci viene presentata la protagonista Mei Lee, ma anche la boyband che colora i suoi sogni: i 4*Town. A scrivere le canzoni della prima boyband Pixar sono stati chiamati nientemeno che Billie Eilish e Finneas. Tre sono i brani scritti per il film d'animazione, tra cui "Nobody like U", già presente nel trailer.

La trama

Protagonista è Mei Lee, una tredicenne maldestra e sicura di sé, combattuta tra il rimanere una figlia disciplinata e il caos dell’adolescenza. Sua madre, Ming, è protettiva, se non leggermente autoritaria, e non si allontana mai da sua figlia: una realtà imbarazzante per un’adolescente come lei. E come se i cambiamenti dei suoi interessi, delle sue relazioni e del suo corpo non fossero abbastanza, ogni volta che si emoziona troppo (che significa praticamente sempre), si trasforma in un gigantesco panda rosso!

