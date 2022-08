“Rumore bianco”: il trailer del nuovo film di Noah Baumbach con Adam Driver

Dopo "Storia di un matrimonio", il regista torna in concorso a Venezia79 con un altro film targato Netflix Cecilia Uzzo







Anche "Rumore bianco" (come "Blonde") è uno dei film targati Netflix in concorso alla 79° edizione della Mostra internazionale d'arte cinematografica, di cui è la pellicola d’apertura. A scrivere e dirigere "Rumore bianco" è Noah Baumbach, che a distanza di tre anni passa direttamente dalla gara cinematografica alla distribuzione in streaming: lo aveva infatti già fatto nel 2019 con "Storia di un matrimonio" ("Marriage Story"), che aveva portato alla corsa per gli Oscar. Il regista richiama Adam Driver nel ruolo del protagonista, questa volta affiancandolo alla moglie, l’attrice e regista Greta Gerwig. A differenza del film del 2019, che era di suo pugno, questa volta si tratta dell’adattamento cinematografico del romanzo di Don DeLillo "Rumore bianco" (Einaudi, 1985).

La trama

Chi conosce il romanzo originale, sa che "Rumore bianco" segue le vicende di una famiglia alle prese con una catastrofe apocalittica. Il film, infatti, è descritto così: «Terribile ed esilarante, poetico e assurdo, ordinario e apocalittico, racconta i tentativi di una famiglia americana moderna di affrontare i conflitti della vita quotidiana e allo stesso tempo comprendere i misteri universali dell'amore, della morte e della felicità in un mondo pieno di incertezza».

Il teaser trailer

Il cast

Oltre a Adam Driver e Greta Gerwig, il cast comprende anche Don Cheadle, Raffey Cassidy, Sam Nivola, May Nivola, Lars Eidinger, Andre Benjamin, Jodie Turner-Smith.